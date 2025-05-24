Ünlü İç Mimarın Kara Listesindeki Dekorasyon Eşyaları Belli Oldu: Herkesin Evinde Bulunuyor

40 yılı aşkın kariyeriyle iç mimarlık dünyasında saygın bir yer edinen Vicente Wolf, ev dekorasyonunda sık yapılan hatalara dikkat çekti. Kendi yaşam alanında asla kullanmayacağını belirttiği 9 ürünü sıralayan Wolf, bu listeyle özellikle sade, işlevsel ve estetik uyumu ön planda tutmak isteyenlere rehber oldu.

1. KÜÇÜK KAHVE SEHPALARI

Wolf, küçük boyutlu kahve sehpalarının işlevsellikten uzak olduğunu savunuyor. Geniş yüzeyli sehpaların hem dekoratif açıdan daha şık olduğunu hem de kullanım kolaylığı sunduğunu belirtiyor. Wolf, "İnsanlar üzerine bir şey koyuyor, hatta ayaklarını bile uzatıyor. Geniş bir sehpa daha mantıklı." dedi.

2. PLASTİK BİTKİLER

Canlı bitkilerden yana tavır alan Wolf, plastik bitkilerin yapay ve ruhsuz durduğunu söylüyor. "Doğal olmayan hiçbir şey evime giremez. Değişmeyen, büyümeyen bitkiler yaşam enerjisini keser" diyen Wolf, Feng Shui felsefesine bağlılığını da vurguluyor.

3. FLORESAN AYDINLATMA

Estetik ve konfor açısından floresan ışıklardan uzak duran ünlü iç mimar, bu tür aydınlatmaların hem gözleri yorduğunu hem de mekanın renk dengesini bozduğunu ifade ediyor.

4. YATAK ODASI TAKIMLARI

Tek tip mobilyaların odaya ruhsuz bir hava kattığını söyleyen Wolf, farklı mobilya parçalarının kombinlenmesinin yatak odalarına daha özgün ve sıcak bir hava kattığını belirtiyor.

5. KISA PERDELER

Wolf’e göre perdeler yere değmediği sürece tamamlayıcı bir estetik yaratmak zor. “Uzun perdeler her zaman daha şık durur,” diyen mimar, zemine değen ya da çok az mesafeyle havada kalan perdeleri tercih ediyor.

6. KUMAŞ PEÇETELER

Gündelik kullanımda kağıt peçeteleri pratik bulan Wolf, özel davetlerde ise kumaş peçetelerle sofralara şıklık katmaktan yana. Özellikle pamuklu kumaşların daha emici ve kaliteli olduğunu vurguluyor.

7. SERİ ÜRETİM SANAT ESERLERİ

Orijinal sanat eserlerinin bir evin karakterini yansıttığını düşünen Wolf, seri üretim ya da kopya tabloları gereksiz buluyor. “Sanat kişiseldir. Eviniz de öyle olmalı." diyen Wolf, alternatif olarak ise çerçevelenmiş kişisel fotoğrafları öneriyor.

8. SAHTE ŞÖMİNELER

Gerçek odunla çalışan şöminelerin verdiği sıcaklık ve ambiyansın taklit edilemeyeceğini söyleyen iç mimar, elektrikli veya sahte şöminelerin bu hissi karşılamadığını savunuyor. “Mecbursanız gazlı olanı tercih edin ama yine de o doğallık yok,” diyor.

9. LOGOLU MOBİLYALAR

Son olarak Wolf, markaların logolarının açık şekilde mobilyalarda görünmesini “zevksizlik” olarak nitelendiriyor. “Kendi evimde bir şirketin reklamını neden yapayım?” diyerek, sadelikten ve kişisel tarzdan yana olduğunu belirtiyor.

Kaynak: Haber Merkezi