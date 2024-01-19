Nesli tükenmek üzere, Bursa'da tespit edildi!

Bursa'da bir sulama göletinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan Anadolu şeritli semenderi bulundu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bir kişi tarafından tarımsal ilaçlama amacıyla su çekimi sırasında sulama göletinde farklı bir semender türünün görüldüğü bildirildi.

İNCELEME YAPILDI

AA'nın aktardığı açıklamada, Kafkas şeritli semenderi (Ommatotriton ophryticus) olduğu belirtilen türle ilgili Bursa'daki DKMP 2. Bölge Müdürlüğü personeli ve Herpetolog Dr. Talip Akkaya tarafından inceleme yapıldığı aktarıldı.

ANADOLU ŞERİTLİ SEMENDERİ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

İncelemede türün, önceden "Doğulu kuzey şeritli semenderi"yle (Kafkas şeritli semenderi) aynı tür altında kabul edilen ancak genetik çalışmalar ile alt tür düzeyinden tür seviyesine çıkarılan Anadolu şeritli semenderi olduğunun tespit edildiği duyurulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tarımsal ilaçlama tankerleriyle su alınması sırasında suya bulaşabilecek ilaç riskine karşı, burada yakalanan üç erkek birey, yine aynı bölgede yer alan ve içerisinde türe ait bireylerin bulunduğu, su içi bitkilerince zengin farklı bir alana uygun koşullar altında taşındı. Anadolu şeritli semenderi, Samsun'dan (Kızılırmak Deltası dahil) batıya doğru tüm Kuzey Anadolu'da yayılış gösteren bir türdür."

ANADOLU ŞERİTLİ SEMENDERİ

Anadolu şeritli semenderi (Ommatotriton nesterovi), Türkiye'ye endemik bir semender türüdür. Marmara, Ege, Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz bölgelerinde yayılış gösterir.

Vücut uzunluğu 13 cm kadardır. Sırt kısmı gümüşi-siyah renktedir ve üzerinde koyu renkli şeritler bulunur. Karın kısmı ise turuncu-kırmızı renktedir.

Anadolu şeritli semenderi, yarı karasal yarı sucul bir yaşam sürmektedir. İlkbaharda üremek için sulara iner. Sularda yumurtalarını bırakır ve yavruları sularda gelişir. Yavrular, erişkinliğe ulaştıklarında karaya çıkarlar.

Anadolu şeritli semenderi, nesli tehlike altında olan bir türdür. Habitat kaybı ve kirlilik nedeniyle popülasyonu azalmaktadır.

Anadolu şeritli semenderi, IUCN Kırmızı Listesi'nde "Endemik ve Tehlike Altında" kategorisinde yer almaktadır.

Kaynak: Gerçek Gündem