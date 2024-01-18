Manisa'da hasat tamamlandı, tam 251 bin 115 ton ürün!

Manisa İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü zeytin üretiminde ilk sırada yer alan Manisa'da zeytin hasadının tamamlandığını duyurdu.

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) 2023 yılı rekolte tespit çalışmalarında, Türkiye'deki zeytin ağacı sayısı bakımından Manisa'nın birinci sırada olduğu, meyve veren 24 milyon 298 bin 123 adet, meyve vermeyen 6 milyon 209 bin 955 adet ağaç olmak üzere il genelinde toplam 30 milyon 508 bin 78 adet zeytin ağacı bulunduğu bildirildi.

252 bin 115 TON ZEYTİN ELDE EDİLDİ

İHA'nın aktardığı habere göre, Manisa'da toplam zeytin üretiminin 251 bin 115 ton ve elde edilecek zeytinyağının ise 22 bin 648 ton olacağı tahmin ediliyor. Manisa Sofralık Zeytin üretiminde de 1. sırada yer alıyor.

ZEYTİNYAĞI

Zeytinyağı, tekli doymamış yağ asitleri bakımından zengin bir yağdır. Bu da onu kalp sağlığı için faydalı bir besin haline getirir. Zeytinyağı, ayrıca E vitamini, K vitamini ve antioksidanlar açısından da zengindir. Bu da onu bağışıklık sistemini güçlendirmek ve hücre hasarını önlemek için faydalı bir besin haline getirir.

Zeytinyağı, yemeklerde sos ve yağ olarak kullanılabilir. Ayrıca, salatalarda, zeytinyağlı yemeklerde, tatlılarda ve kozmetik ürünlerinde de yaygın olarak kullanılmaktadır.

Zeytinyağının faydaları:

- Kalp sağlığını destekler: Zeytinyağı, tekli doymamış yağ asitleri bakımından zengindir. Bu da onu kalp sağlığı için faydalı bir besin haline getirir. Zeytinyağı tüketimi, LDL ("kötü") kolesterolü düşürmeye ve HDL ("iyi") kolesterolü yükseltmeye yardımcı olur. Ayrıca, kan basıncını düşürerek ve pıhtılaşma riskini azaltarak kalp hastalığı riskini azaltır,

- Bağışıklık sistemini güçlendirir: Zeytinyağı, E vitamini, K vitamini ve antioksidanlar açısından zengindir. Bu besinler, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. Zeytinyağı tüketimi, enfeksiyonlarla savaşma yeteneğini artırabilir ve enfeksiyon riskini azaltabilir,

- Hücre hasarını önler: Zeytinyağı, antioksidanlar bakımından zengindir. Bu antioksidanlar, hücreleri serbest radikallerin neden olduğu hasarlardan korumaya yardımcı olur. Serbest radikaller, yaşlanma ve bazı hastalıklarla ilişkilendirilen moleküllerdir. Zeytinyağı tüketimi, hücre hasarını azaltarak yaşlanma sürecini yavaşlatmaya ve bazı hastalıklara karşı koruma sağlamaya yardımcı olabilir,

- Cilt sağlığını destekler: Zeytinyağı, cilt için faydalı bir besindir. Zeytinyağı, cildin nemlenmesine ve korunmasına yardımcı olur. Ayrıca, cilt hücrelerinin yenilenmesini destekler. Zeytinyağı tüketimi, cilt sağlığını iyileştirmeye ve yaşlanma belirtilerini azaltmaya yardımcı olabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem