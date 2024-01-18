Nüfusu 6 bin olan Bartın'ın Amasra ilçesine akın: Tam 2 milyon 200 bin kişi!

Tarihi yapıları ve doğal güzelliklerinin yanı sıra; Helenistik, Roma, Bizans, Ceneviz, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda eserin bulunduğu Bartın'ın Amasra ilçesi; bakir koyları, temiz kumsalları, az dalgalı denizi ve doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oluyor.

Önemli turizm alanları arasında yer alan, Amasra Kalesi ile 2013'te UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilen ilçe, kilise ve bedestenin yanı sıra Amasra Müzesi'nde sergilenen, binlerce yıllık mirası yansıtan eserlerle dikkati çekiyor.

ZİYARETÇİ 2 MİLYON 200 BİNİ AŞTI

Yaz ayları ve hafta sonlarının yanı sıra Ramazan ve Kurban Bayramları tatillerinde konaklama talebinin karşılanmasında güçlük çekilen ilçede, 2013'te 600 bin olan ziyaretçi sayısı, 2023'te yaklaşık 3,5 kat artarak 2 milyon 200 bini aştı. Ziyaretçilerin 400 binini konaklamalı, 30 binini kruvaziyer gemileriyle gelenler, kalan kısmını da araç giriş çıkış verilerine göre belirlenen günübirlikçiler oluşturdu.

"BİZLERİ DAHA DA HEVESLENDİRİYOR"

AA'ya konuşan Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Mete Ayyıldız, 6 bin olan ilçe nüfusunun yaz aylarında 60 bine çıktığını belirterek, "Rusya'dan gelen misafirlerimiz bölgenin en güzel, memnuniyet seviyesi en yüksek yeri olarak Amasra'yı belirtiyorlar. Misafirlerimizin memnun olduğunu görmek bizleri daha da heveslendiriyor. Amasra'mızın kültürel değerlerine sahip çıkarak, balık ve salatasını yaşatarak bölgemizde misafirlerimizin mutlu olmasını istiyoruz" dedi.

AMASRA

Amasra, Türkiye'nin Batı Karadeniz Bölgesi'nde, Bartın iline bağlı bir ilçedir. Denize doğru uzanmış bir burun, burnun iki yanında korunaklı birer liman görevi gören iki koy ve ana karaya bağlı bağımsız adalarına sahip olan Amasra, antik dönem de Amastris adıyla anılan bir yerleşim yeridir.

Amasra, doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biridir. İlçe, her yıl yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlamaktadır.

Amasra'nın doğal güzellikleri arasında en öne çıkanlar şunlardır:

- Amasra Kalesi: Deniz kıyısında yer alan kale, ilçenin en önemli tarihi yapılarından biridir,

- Amasra Feneri: Denizin ortasında yer alan fener, ilçenin simge yapılarından biridir,

- Amasra Adası: İlçenin hemen karşısında yer alan ada, doğal güzellikleri ile dikkat çekmektedir,

- Gürcüoluk Mağarası: Deniz kıyısında yer alan mağara, sarkıt ve dikitleri ile ilgi çekici bir yerdir,

- Göldere Şelalesi: İlçenin yakınlarında yer alan şelale, doğa yürüyüşü yapmak isteyenler için ideal bir yerdir,

Amasra'nın tarihi ve kültürel zenginlikleri arasında en öne çıkanlar şunlardır:

* Amasra Müzesi: İlçenin tarihi ve kültürel zenginliklerini yansıtan eserler sergilenmektedir,

* Direkli Kaya: Deniz kıyısında yer alan kaya, üzerinde bulunan dikili taş ile dikkat çekmektedir,

* Kuş Kayası Yol Anıtı: Deniz kıyısında yer alan anıt, Roma dönemine aittir,

* Ağlayan Ağaç: İlçenin merkezinde yer alan ağaç, ilginç görünümü ile dikkat çekmektedir.

Kaynak: Gerçek Gündem