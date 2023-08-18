Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya, Elazığ'da görüntülendi!

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından kırmızı listeye alınan Arap tavşanı, Elazığ’da görüntülendi.

Baskil Çavuşlu köyünde bir vatandaş tarafından görüntülenen arap tavşanı daha sonra gözden kayboldu.

ARAP TAVŞANI

Arap tavşanı, Allactaga cinsine ait bir kemirgendir. Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Güney Asya'da bulunur.

Arap tavşanları, yaklaşık 20 cm uzunluğunda ve 200 gram ağırlığındadır. Uzun kulakları ve güçlü bacakları vardır.

Arap tavşanları, geceleri aktiftir ve ot, tohum ve böceklerle beslenir. Arap tavşanları, hızlı koşarlar ve tehlike anında uzun mesafelere zıplayabilirler.

Arap tavşanları, nesli tükenmekte olan bir türdür. En büyük tehditleri, yaşam alanlarının kaybı ve avlanmadır.

Kaynak: Gerçek Gündem