'Buğdayın atası' olarak biliniyor, tam bir protein deposu!

Protein, amino asit, mineral, karoten miktarı ve besin değeri açısından son derece zengin olan ıza buğdayı, Bolu'da vatandaşların gözdesi oldu.

Genetiğiyle oynanmamış ıza buğdayı, hasadın ardından damakları tatlandıracak.

HASAT HEYACANI YAŞANIYOR

Bolu Belediyesi tarafından 15 dönümü belediye kooperatifi bünyesinde, 635 dönümü de belediyenin 17 sözleşmeli üreticisine ait olan 650 dönüm tarlada ekili ıza buğdayı, biçerdöverlerle hasat ediliyor.

TOHUMLAR BOLU ÇİFTÇİSİ İLE PAYLAŞILACAK

Hasadı yapılan ıza buğdayının bir kısmını Bolu Belediyesi tarafından tohum olarak Bolu çiftçisi ile paylaşılacak.

Kalan diğer kısmı ise taş değirmende öğütüldükten sonra un, bulgur, ekşi mayalı ekmek, kurabiye ve helva olarak Köroğlu Kooperatifi satış ofislerinden uygun fiyatlarla tüketicilerle buluşturulacak.

Kaynak: Gerçek Gündem