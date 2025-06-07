Bu Böceği Öldürmek, Almak ve Satmak Yasak! Cezası Dudak Uçuklattı

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Koruma altındaki nadir türlerden biri olan geyik böceği (Lucanus cervus), Adana’nın Feke ilçesindeki bir köy evinde görüntülendi. Nesli tükenme tehlikesi nedeniyle “kırmızı liste”de yer alan bu dikkat çekici böcek, ilk kez Hatay Amanos Dağları’nda belgelenmişti. Görüntüsü ürkütücü olan ancak zararsız olan bu böcek, Türkiye’de nadir görülen türler arasında yer alıyor.

Geyik böceğini evinde gören Emine Çağlar, yörede bu böceğin yaz aylarında sıkça görüldüğünü söyledi. “Biz buna ‘boynuzlu karınca’ deriz. Dışarıdan gelenler korkar ama biz alışığız.” diyen Çağlar, hayvana zarar vermediklerini, doğaya bıraktıklarını ifade etti.

'ORMAN ÇİFTÇİSİ'

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün çalışmalar yürüttüğü tür, orman ekosistemlerinde toprağın verimliliğini artırarak ekolojik dengeyi koruyor. İri gövdesi ve çarpıcı boynuzlarıyla bilinen geyik böceği, doğaya katkıları nedeniyle “orman çiftçisi” olarak tanımlanıyor.

CEZASI DUDAK UÇUKLATTI

Bilinçsizce öldürülmesi ya da ticaretinin yapılması ise ciddi yaptırımlara tabi. Yetkililer, bu türü öldüren ya da izinsiz şekilde satmaya kalkışan kişilere 557 bin 212 TL’ye kadar idari para cezası uygulanacağını açıkladı.

Japonya gibi ülkelerde koleksiyon değeri taşıyan bu böcek, bazen 15 bin ila 100 bin dolar arasında fiyatlara alıcı bulabiliyor. Ancak Türkiye'de sıkı koruma altında olduğu için almak ve satmak kesinlikle yasak.

Kaynak: İHA