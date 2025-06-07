Bu Böceği Öldürmek, Almak ve Satmak Yasak! Cezası Dudak Uçuklattı

Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve koruma altındaki geyik böceği, Adana’nın Feke ilçesinde bir köy evinde ortaya çıktı. Doğal dengenin korunmasında önemli rolü bulunan bu nadir türü öldürmenin ya da satmanın cezası 557 bin lirayı aşıyor. Yöre halkı tarafından “boynuzlu karınca” olarak bilinen böcek, doğaya zarar vermeden korunuyor.

Son Güncelleme:
Bu Böceği Öldürmek, Almak ve Satmak Yasak! Cezası Dudak Uçuklattı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Koruma altındaki nadir türlerden biri olan geyik böceği (Lucanus cervus), Adana’nın Feke ilçesindeki bir köy evinde görüntülendi. Nesli tükenme tehlikesi nedeniyle “kırmızı liste”de yer alan bu dikkat çekici böcek, ilk kez Hatay Amanos Dağları’nda belgelenmişti. Görüntüsü ürkütücü olan ancak zararsız olan bu böcek, Türkiye’de nadir görülen türler arasında yer alıyor.

Geyik böceğini evinde gören Emine Çağlar, yörede bu böceğin yaz aylarında sıkça görüldüğünü söyledi. “Biz buna ‘boynuzlu karınca’ deriz. Dışarıdan gelenler korkar ama biz alışığız.” diyen Çağlar, hayvana zarar vermediklerini, doğaya bıraktıklarını ifade etti.

Bu Böceği Öldürmek, Almak ve Satmak Yasak! Cezası Dudak Uçuklattı - Resim : 1

'ORMAN ÇİFTÇİSİ'

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün çalışmalar yürüttüğü tür, orman ekosistemlerinde toprağın verimliliğini artırarak ekolojik dengeyi koruyor. İri gövdesi ve çarpıcı boynuzlarıyla bilinen geyik böceği, doğaya katkıları nedeniyle “orman çiftçisi” olarak tanımlanıyor.

CEZASI DUDAK UÇUKLATTI

Bilinçsizce öldürülmesi ya da ticaretinin yapılması ise ciddi yaptırımlara tabi. Yetkililer, bu türü öldüren ya da izinsiz şekilde satmaya kalkışan kişilere 557 bin 212 TL’ye kadar idari para cezası uygulanacağını açıkladı.

Bu Böceği Öldürmek, Almak ve Satmak Yasak! Cezası Dudak Uçuklattı - Resim : 2

Japonya gibi ülkelerde koleksiyon değeri taşıyan bu böcek, bazen 15 bin ila 100 bin dolar arasında fiyatlara alıcı bulabiliyor. Ancak Türkiye'de sıkı koruma altında olduğu için almak ve satmak kesinlikle yasak.

Çiçek Koparmanın Cezasına da Zam Geldi: Dokunan Yandı! Cezası Dudak UçuklattıÇiçek Koparmanın Cezasına da Zam Geldi: Dokunan Yandı! Cezası Dudak UçuklattıEkonomi

Bolu Mengen’de Nesli Tehlike Altındaki Vaşak GörüntülendiBolu Mengen’de Nesli Tehlike Altındaki Vaşak GörüntülendiYurttan Haberler

Kaynak: İHA

Etiketler
böcek Hapis cezası
Son Güncelleme:
Emekli Olacaklar İlk Buna Baktı! Milyonlar Tıkladı, İşte e- Devlet’te En Çok Aratılan Hizmet Emekli Olacaklar İlk Buna Baktı! Milyonlar Tıkladı, İşte e- Devlet’te En Çok Aratılan Hizmet
'Evde Otur, Çocuk Bak' Diyenlere Aldırmadı; Direksiyon Başına Geçti 'Evde Otur, Çocuk Bak' Diyenlere Aldırmadı; Direksiyon Başına Geçti
Baba Vanga'dan Korkunç 2025 Kehaneti! 'Gökyüzünde Büyük Bir Işık Belirecek ve...' Baba Vanga'dan Korkunç 2025 Kehaneti! 'Gökyüzünde Büyük Bir Işık Belirecek ve...'
Keçinin İntikamı: Rakip Firmanın Paralarını Alıp Kaçtı Keçinin İntikamı: Rakip Firmanın Paralarını Alıp Kaçtı
ÇOK OKUNANLAR
Ne Gram Altın Ne Dolar Ne de Borsa! Son 13 Yılın Zirvesine Çıktı, Her Gün Yüzde 4 Artıyor! Alan Köşeyi Dönüyor Ne Gram Altın Ne Dolar Ne de Borsa! Son 13 Yılın Zirvesine Çıktı, Her Gün Yüzde 4 Artıyor!
Türkiye'nin Bu 34 İlinin Başına Talih Kuşu Kondu! TOKİ'den Dev Kampanya, 200 Bin Lirası Olan Ev Sahibi Olacak Türkiye'nin Bu 34 İlinin Başına Talih Kuşu Kondu! TOKİ'den Dev Kampanya
Gram Altında 1800 Lira Depremi! Tarih Verildi Bir Anda Değişecek Gram Altında 1800 Lira Depremi! Tarih Verildi Bir Anda Değişecek
BYD'nin Fiyat İndirimi Hamlesi Hükümeti Çıldırttı BYD'nin Fiyat İndirimi Hamlesi Hükümeti Çıldırttı
Nakliyatta Devrim: Taşıyacak İnsan Bulunamayacak Nakliyatta Devrim: Taşıyacak İnsan Bulunamayacak