Keçinin İntikamı: Rakip Firmanın Paralarını Alıp Kaçtı

Edirne Otogarı'nda ilginç bir olay yaşandı. Bir keçi bilet bankosuna çıktı, çekmecedeki paraları ağzına alıp kaçtı. Otogar işletmecisi Mustafa Altunhan’a ait olduğu belirtilen keçinin, başka bir firmaya ait kasadan para alması izleyenleri güldürdü. Altunhan, "Keçinin intikamı kötü oldu" diyerek durumu esprili bir dille anlattı.

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Edirne Otogarı’nda bayram yoğunluğu devam ederken, sıra dışı bir olay vatandaşların dikkatini çekti. Otogar işletmecisi Mustafa Altunhan’ın baktığı keçi, kalabalığın arasında dolaşarak bilet bankolarının olduğu bölgeye yöneldi. Bankolardan birine tırmanan keçi, açık bırakılan çekmecedeki paraları ağzına alarak hızlıca uzaklaştı.

Olay, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde keçinin bankoya ulaşması ve paraları alıp kaçışı net şekilde görüldü. Otogarda şaşkınlık yaratan bu anlar sosyal medyada da kısa sürede ilgi topladı.

'İNTİKAMI KÖTÜ OLDU'

Mustafa Altunhan, paraları alan keçinin kendisine ait olduğunu belirterek, "O keçi benim baktığım bir keçi. Paralarını aldığı kişi ise bizim rakibimiz olan bir firma. Hiçbir zaman biz parasını alamadık. Keçinin intikamı kötü oldu. Gitti paraları aldı. Arkadaşımız almaya çalıştı ama hamle ile oradan uzaklaştı. Keçinin intikamı kötü olmuş oldu" sözleriyle olayı esprili bir dille yorumladı.

Kaynak: İHA

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