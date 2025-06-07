'Evde Otur, Çocuk Bak' Diyenlere Aldırmadı; Direksiyon Başına Geçti

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Ankara’dan Amasya’ya yük taşıyan 45 yaşındaki Meliha Şentürk, erkeklerin yaptığı bir meslek olarak bilinen tır şoförlüğünü başarıyla sürdürüyor. Üç yıldır aktif olarak yollarda olan Şentürk, trafikte karşılaştığı önyargılara rağmen mesleğini azimle yapmaya devam ediyor.

'EVİNDE OTUR' DİYENLERE ALDIRMADI

Şentürk, mesleğine tankerle başladığını, şu anda ise tenteli tır kullandığını söyledi. “Bayansın, git evinde otur, hamur yoğur, çocuğuna bak” gibi sözlerle sık sık karşılaştığını belirten Şentürk, kadınların da bu işi yapabileceğini göstermekten gurur duyduğunu dile getirdi.

“Kimse durduk yere tır üstüne çıkmaz, mutlaka bir ihtiyacı vardır” diyen Şentürk, kadının evle sınırlandırılmasını doğru bulmadığını vurguladı. Toplumun değişmesi gerektiğini belirten Şentürk, hem ekonomik hem de kişisel bağımsızlık açısından kadınların her meslekte yer almasının önemine dikkat çekti.

9 SAAT DİREKSİYON SALLIYOR

Günde ortalama 9 saat direksiyon başında olan Şentürk, trafikte güvenliği öncelik alarak çalıştığını belirtti. Zaman zaman olumsuz tepkilerle karşılaştığını ancak genel olarak olumlu geri dönüşler aldığını ifade etti.

Kaynak: İHA