Nesli tehdit altında, Hakkari'de görüntülendi!

Koruma altındaki canlılardan olan ve nesli tehdit altında olan benekli semender Hakkari Yüksekova'da görüldü.

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Nesli tehdit altında, Hakkari'de görüntülendi!

2015 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi' dahilinde koruma altındaki canlılardan olan benekli semender Hakkari Yüksekova'da görüldü.

İlçede muhabirlik yapan Musa Düzenci, hafta sonu Doski mıntıkasında benekli semenderi görüntülediğini belirterek, "Benekli semender hakkında yaptığım araştırma sonucunda bu türün nesli tehdit altında olduğu ve 2015 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen proje çerçevesinde koruma altına alındığını öğrendim" dedi.

BENEKLİ SEMENDER

Vücut boyu 14-19 santimetre kadar olabilen semender; üzerinde sarı, bazen de portakal kırmızı benekler bulunuyor.

Nesli tehdit altında, Hakkari'de görüntülendi! - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

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