Sabah yorgun uyanıyorsanız mutlaka için! Canan Karatay dinçlik iksirini açıkladı

Canan Karatay, son açıklamalarıyla yine gündemde kendine yer buldu. Bu kez, günlük enerjiyi iki katına çıkarmaya yardımcı olacak bir formülü açıkladı. Karatay, vücutta doping etkisi yaratan bir gıdayı paylaşarak, bu formülü uygulayanların hayatta çok daha enerjik olabileceğini söyledi. Özellikle gün içinde enerji düşüklüğü yaşayanlar için oldukça pratik bir yöntem olduğunu belirtti. İşte Canan Karatay'ın enerji depolamanıza katkı sağlayacak o mucizevi yöntemi...

Canan Karatay, dünyanın en sağlıklı yiyeceklerinden birinin lahana olduğunu söyledi. Karatay, "Lahananın turşusu dünyanın en önemli tıbbi malzemelerinden biridir. Kanser olmanızı önler, kalp hastası olmanızı önler, alzheimer olmanızı önler, karaciğerinizin yağını giderir, şekerinizi düzenler" dedi.

EN SAĞLIKLI TURŞU LAHANA TURŞUSU!

Öte yandan Canan Karatay'ın önerdiği turşular arasında ilk sırada da lahana turşusu yer alıyor.

Turşu Suyunun Faydaları

Turşu suyunun düzenli tüketimi ile kasların güçlenmesi sağlanır. Kas arasında zaman içinde toksinler birikir. Tuşu suyu da bu toksinleri atmanıza yardımcı olur.

Turşu suyu tüketimi ile vücutta meydana gelen sıvı kaybı dengelenir. Böbrek üstü bezlerinin daha iyi çalışmasını sağlar.

Turşu suyu güçlü bir probiyotik ve antioksidan kaynağıdır. Bu yüzden bağışıklık sistemini düzenler. Özellikle kış aylarında tüketildiğinde hastalıklara karşı koruma sağlar.

Metabolizmanın daha düzenli ve hızlı çalışmasını sağladığı için kilo vermek isteyen kişiler tarafından tüketilebilir. Yağ yakımını sağlar. Vücudun belirli bölgelerinde yağ birikime engel olduğu için bölgesel zayıflama konusunda da yardımcı olur.

Mide rahatsızlıklarının önüne geçer.

Kan şekerini dengeler.

Sindirim sistemini düzenler ve güçlendirir.

Lahana Turşu Suyunun Faydaları

Lahana turşusunun içerisinde e vitamin oranı yüksektir. Bu yüzden de hem cilt hem de diş sağlığına fayda sağlar.

Kalp hastalıklarına iyi gelir.

Lahananın ağrı kesici etkisi olduğu için lahana turşusunun suyu da ağrı kesicidir.

Kandaki kolesterolün düşmesini sağlar.

Lahana C vitamini açısından da güçlü olduğu için soğuk algınlığına iyi gelir.

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