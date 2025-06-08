Ne Kömbe Ne Pilav! Türk Mutfağının Yeni Gözdesi Oldu

Malatya'da 8 ay önce üretimine başlanan ince hamurlu pizzalar, Türk mutfağının lezzetlerini solladı.

Ne Kömbe Ne Pilav! Türk Mutfağının Yeni Gözdesi Oldu
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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde ince hamurlu pizza üretimine başlandı. Pizzalar, büyük ilgi gördü.

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde yaklaşık 8 ay önce belediyeye ait sosyal tesislerde üretimine başlanan ince hamurlu pizzalar, kısa sürede büyük ilgi görerek ilçenin tescilli lezzetleri kömbe ve pilavın önüne geçti.


Akçadağ ilçesinde yaklaşık 8 ay önce Belediye sosyal tesislerde üretimine başlanan ve satışa sunulan pizza yörenin geleneksel tatları olan tescilli kömbe ve pilavın önüne geçti. İlçe dışından birçok vatandaş, sadece pizzayı tatmak için Akçadağ’a seyahat ederken, normalinden daha ince hamurla hazırlanan pizzalara olan talep her geçen gün artıyor.


Pizza ustası Mustafa Doğar, özellikle kavurmalı pizzanın yoğun ilgi gördüğünü belirtti. Tamamen doğal malzemelerle üretim yaptıklarını vurgulayan Doğar, "Akçadağ’ın kömbesi ve pilavına artık bir de pizzası eklendi. Vatandaşların ilgisi bizi oldukça memnun ediyor" dedi.


İşletme sorumlusu Nail Hazar ise, sosyal tesislerde hem tescilli yöresel yemeklerin hem de pizzanın satışa sunulduğunu ifade ederek, "Yoğun taleplere yetişmekte zaman zaman zorlanıyoruz. Pizza, kısa sürede menümüzün en çok tercih edilen ürünü haline geldi" ifadelerini kullandı
Kent merkezinden Akçadağ’a gelen ziyaretçilerden Nuray Koçşahin ise tavsiye üzerine pizzayı denediklerini belirterek, "İnce hamurla hazırlanmış pizzalar çok lezzetliydi. Beklentimizin üzerinde bir tatla karşılaştık" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

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