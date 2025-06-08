Astrolog Açıkladı: İşte Kedilere Asla Tahammülü Olmayan 3 Burç

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Sosyal medyada sevimli halleriyle milyonların gönlünü fetheden kediler, aslında herkesin kalbini kazanamıyor. Astrolog Lyudmila Bulgakova’nın yorumlarına göre bazı burçlar, bu bağımsız ve özgür ruhlu canlılarla bir türlü uyum yakalayamıyor. İşte yıldız haritasına göre kedilerle arası en kötü olan 3 burç…

KOÇ: Tahmin Edilemeyene Tahammülü Yok

Zodyak’ın en cesur ve doğrudan burcu olan Koç, netlik ve kararlılıktan hoşlanır. Ancak kediler, Koç burcu insanları için fazlasıyla “kontrolsüz” olabilir. İnatçı ve kendi bildiğini okuyan kediler, Koç’un liderlik dürtüsünü zedeliyor. Bu nedenle Koçlar için köpek gibi komutlara duyarlı hayvanlar çok daha cazip bir tercih olabilir.

ASLAN: Evde İkinci Bir ‘Kral’a Yer Yok

Burçlar kuşağının gösterişi seven lideri Aslan, sahnenin tek yıldızı olmak ister. Aynı egosantrik özellikleri taşıyan kediler, Aslanlar için gerçek bir tehdit algısı oluşturabilir. Astrologlara göre Aslan burçları, bir kedinin ilgiyi üzerine toplamasına ya da evde ilgi odağı haline gelmesine tahammül edemez. Sonuç? Soğuk bir mesafe ve gizli bir rekabet!

BAŞAK: Düzensizliği Asla Affetmez

Temizlik ve düzen takıntısıyla bilinen Başaklar için kediler adeta bir kaos simgesi olabilir. Özellikle her yere tırmanan, tüy döken ve evin köşelerini kendine alan ilan eden kediler, Başak’ın “steril yaşam” hayaline gölge düşürür. Bu burcun temsilcileri için hijyen ve kontrol o kadar önemlidir ki, kedilerle yaşamak onlar için neredeyse bir işkenceye dönüşebilir.