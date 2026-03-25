Meteoroloji Uyardı, Bu Hafta Plan Yapmayın: İstanbul Dahil Birçok İlde Sağanak Alarmı

Meteoroloji’nin son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde yağışlı hava dalgası devam ediyor. İstanbul dahil birçok ilde sağanak beklenirken, doğu bölgeleri için kar ve çığ uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25-29 Mart tarihlerini kapsayan hava durumu raporunu yayımladı. Açıklanan tahminlere göre yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürürken, birçok bölgede aralıklı sağanak yağış görülecek.

TÜRKİYE GENELİNDE YAĞIŞLI HAVA ETKİLİ OLACAK

Son tahminlere göre ülkenin büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara’nın batısı ve Kuzey Ege kıyıları dışında kalan bölgelerde yağışların etkili olacağı öngörülüyor. İstanbul başta olmak üzere pek çok şehirde hafta boyunca sağanak yağışların aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

BAZI BÖLGELERDE KAR YAĞIŞI GÖRÜLECEK

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenirken, Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli yağış görülebileceği ifade edildi. Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak ihtimali bulunuyor. Öte yandan Toroslar, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Meteoroloji, özellikle Doğu Anadolu’nun doğusunda sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları uyardı. Ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’daki yüksek ve eğimli alanlarda çığ riski bulunduğuna dikkat çekildi.

Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Valiliği Uyardı: Ramazan Bayramı'nda Hava Nasıl Olacak? Ramazan Bayramı'nda Hava Nasıl Olacak?
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Meteoroloji Uyardı: Bayramda Hava Çileye Dönecek! Sağanak, Fırtına ve Kar Kapıda Meteoroloji Uyardı: Bayramda Hava Çileye Dönecek! Sağanak, Fırtına ve Kar Kapıda
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Ünlü İsimlere 'Uyuşturucu' Operasyonu: Çok Sayıda İsim Hakkında Gözaltı Kararı Ünlü İsimlere 'Uyuşturucu' Operasyonu
ABD, İsrail ve İran Savaşında 26'ıncı Gün | Savaşta Sona mı Geliniyor? Üst Üste Açıklamalar Savaşta Sona mı Geliniyor? Üst Üste Açıklamalar
Erol Köse'nin Mafyaya mı Borcu Vardı? Arkadaşı İlker Koç'tan Dikkat Çeken Açıklama Erol Köse'nin Mafyaya mı Borcu Vardı? Arkadaşı İlker Koç'tan Dikkat Çeken Açıklama
Kubilay Kaan Kundakçı Cinayetinde Alaattin Kadayıfçıoğlu'nu Kaçırma Planı Ortaya Çıktı: Dikkat Çeken İzzet Yıldızhan Detayı Kubilay Kaan Kundakçı Cinayetinde Alaattin Kadayıfçıoğlu'nu Kaçırma Planı Ortaya Çıktı
Katar Emiri'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Teşekkür Telefonu Katar Emiri'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Teşekkür Telefonu