Meteoroloji Uyardı, Bu Hafta Plan Yapmayın: İstanbul Dahil Birçok İlde Sağanak Alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25-29 Mart tarihlerini kapsayan hava durumu raporunu yayımladı. Açıklanan tahminlere göre yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürürken, birçok bölgede aralıklı sağanak yağış görülecek.

TÜRKİYE GENELİNDE YAĞIŞLI HAVA ETKİLİ OLACAK

Son tahminlere göre ülkenin büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara’nın batısı ve Kuzey Ege kıyıları dışında kalan bölgelerde yağışların etkili olacağı öngörülüyor. İstanbul başta olmak üzere pek çok şehirde hafta boyunca sağanak yağışların aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

BAZI BÖLGELERDE KAR YAĞIŞI GÖRÜLECEK

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenirken, Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli yağış görülebileceği ifade edildi. Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak ihtimali bulunuyor. Öte yandan Toroslar, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Meteoroloji, özellikle Doğu Anadolu’nun doğusunda sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları uyardı. Ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’daki yüksek ve eğimli alanlarda çığ riski bulunduğuna dikkat çekildi.

Kaynak: Haber Merkezi