Meteoroloji Uyardı: Bayramda Hava Çileye Dönecek! Sağanak, Fırtına ve Kar Kapıda

Ramazan Bayramı’nın başlayacağı 20 Mart itibarıyla Türkiye, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giriyor. Özellikle Marmara ve Ege bölgelerinde rüzgarın saatte 40 ila 60 kilometreye ulaşması beklenirken, kuvvetli sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkileyebilir.

İstanbul, Çanakkale ve Edirne çevresinde yağışların ulaşımda aksamalara yol açabileceği belirtilirken, hava sıcaklıklarının da hissedilir derecede düşeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ’DE SAĞANAK VE SEL RİSKİ

Yağışlı sistem gün içinde güney bölgelere ilerleyecek. Antalya, Mersin ve Adana çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Yetkililer, özellikle su baskını ve yıldırım riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

Akşam saatlerinde Hatay çevresinde yağışların daha da şiddetlenmesi beklenirken, bölgede gece boyunca olumsuzluklar yaşanabileceği ifade ediliyor.

DOĞU’DA KAR VE ÇIĞ TEHLİKESİ

Ülkenin doğu kesimlerinde ise kış şartları etkisini sürdürüyor. Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’in yüksek bölgelerinde kar yağışı görülürken, Erzurum ve Erzincan’da sıcaklıkların eksi 5 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Van ve Hakkari çevresinde karla karışık yağmur etkili olurken, dik ve eğimli arazilerde çığ riski bulunduğu konusunda uyarı yapıldı.

HAFTA SONU PLAN YAPANLAR DİKKAT

Bayramın ikinci günü olan 21 Mart Cumartesi’de de yağışlı hava etkisini sürdürecek. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok bölgede sağanak yağış bekleniyor. Ankara’da sıcaklıkların 8 dereceye kadar düşeceği, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur görülebileceği tahmin ediliyor.

Pazar günü ise yağışlar yurt genelinde daha geniş bir alana yayılacak. Özellikle İç Anadolu ve Karadeniz hattında yağışların etkisini artırması bekleniyor.

ÜÇ BÜYÜK ŞEHİRDE HAVA NASIL OLACAK

Meteoroloji tahminlerine göre İstanbul’da bayram boyunca aralıklarla yağmur görülecek. Cuma günü fırtına ile birlikte etkili olacak sağanak yağışların sıcaklığı 6-11 derece aralığında tutacağı öngörülüyor. Ankara’da ise serin ve yağışlı hava hakim olacak. Sıcaklıkların gece saatlerinde 3 dereceye kadar düşmesi beklenirken, yer yer karla karışık yağmur görülebilir. İzmir’de cuma günü kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış etkili olacak. Hafta sonundan itibaren ise yağışların azalması ve sıcaklıkların 16-17 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

BAYRAM BOYUNCA YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

20, 21 ve 22 Mart tarihlerini kapsayan bayram süresince Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini sürdürecek. Cuma günü kuvvetli rüzgar ve sağanakla başlayan süreç, hafta sonu boyunca devam edecek.

Cumartesi ve pazar günleri de birçok bölgede şemsiyeler vazgeçilmez olacak. Özellikle pazar günü yağışların ülke genelinde en geniş alana yayılması bekleniyor.

VATANDAŞLARA UYARI

Meteoroloji yetkilileri, kuvvetli yağış, fırtına ve çığ riskine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtiyor. Bayram ziyaretleri için yola çıkacakların güncel hava durumu raporlarını takip etmesi, tedbirli hareket etmesi ve gerekli önlemleri alması öneriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi