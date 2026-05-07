Meteoroloji Tarih Verdi: Havalar 4 Derece Birden Isınacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelini kapsayan yeni hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Açıklamaya göre Türkiye’nin büyük bölümünde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Ancak doğu bölgelerinde yer yer kuvvetlenen bulutlanmayla birlikte sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Tahminlere göre Akdeniz Bölgesi’nin Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde yağış geçişleri görülecek. Ayrıca Sivas, Tokat, Rize, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinde de aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Şırnak ve Hakkâri’nin ise yağış sisteminin dışında kalacağı belirtildi.

YÜKSEK KESİMLERDE KARLA KARIŞIK YAĞMUR GÖRÜLEBİLİR

Meteoroloji’nin değerlendirmesine göre Doğu Anadolu’nun yüksek rakımlı noktalarında sıcaklıkların düşük seyretmesi nedeniyle karla karışık yağmur görülebilecek. Özellikle sabah ve gece saatlerinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşebileceği ifade edildi.

BATI İLLERİNDE SICAKLIKLAR YÜKSELİYOR

Raporda, hava sıcaklıklarının ülke genelinde artış göstermeye devam edeceği bilgisine de yer verildi. Özellikle batı bölgelerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması beklenirken, sıcaklıkların 2 ila 4 derece arasında artacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise çoğunlukla güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bildirildi.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusu ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Toroslar kesiminin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Rize ve Artvin çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin (Hakkari ve Şırnak dışında) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi