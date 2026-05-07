Altında Yeni Zirve Sinyali: Piyasalar Barış Haberine Odaklandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Küresel piyasalarda jeopolitik gelişmelerin etkisiyle altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket devam ediyor. ABD ile İran arasında süren gerilimin sona erebileceğine yönelik beklentiler yatırımcıların odağında yer alırken, güvenli liman olarak görülen altına olan ilgi yeniden arttı.

Haftanın dördüncü işlem gününde spot altın sabah saatlerinde yüzde 0,3 değer kazanarak 4 bin 702 dolar seviyesine yükseldi. İç piyasada ise gram altın yüzde 0,1’lik artışla 6 bin 827 TL’den işlem gördü. Spot gümüş de yüzde 0,4 yükselerek 77,62 dolar seviyesine çıktı.

PİYASALARDA GÖZLER İRAN’IN YANITINDA

İran ile ABD arasında yaşanan çatışmaların ardından son dönemde sert kayıplar yaşayan altın fiyatları, taraflardan gelen diplomatik mesajlarla yeniden toparlanma sinyali verdi. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile anlaşma sağlanabileceğini açıklarken, Tahran yönetimi de Washington’dan gelen barış teklifinin değerlendirildiğini duyurdu.

Öte yandan Trump yönetiminin, Hürmüz Boğazı’nın açılması için başlatılan “Özgürlük Operasyonu”nu durdurması da piyasalarda tansiyonun düşeceğine yönelik beklentileri artırdı. İran’ın barış teklifine gün içinde yanıt vermesi bekleniyor.

DOLAR VE TAHVİL FAİZLERİ ALTINI DESTEKLEDİ

ABD’nin 10 yıllık tahvil faizlerinde yaşanan yüzde 0,6’lık gerileme ve dolar endeksindeki yüzde 0,1’lik düşüş de altın fiyatlarını destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

Ancak enerji piyasalarında devam eden belirsizlikler küresel ekonomiye yönelik endişeleri canlı tutuyor. Dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 20’sinin gerçekleştiği Hürmüz Boğazı’nın savaş nedeniyle kapalı kalması, brent petrol fiyatlarını savaş öncesindeki 60 dolar seviyesinden 100 doların üzerine taşıdı.

FED’İN MESAJLARI YAKINDAN İZLENİYOR

Yükselen enerji ve taşımacılık maliyetleri küresel enflasyon baskısını artırırken, yatırımcılar ABD Merkez Bankası Fed’in olası adımlarını da yakından takip ediyor. Geçtiğimiz hafta faizleri sabit tutan Fed, enflasyondaki gelişmelerin izleneceğini belirterek yıl içerisinde yeni faiz artışlarının gündeme gelebileceğinin sinyalini verdi.

Uzmanlar, faiz getirisi bulunmayan altının yüksek faiz ortamlarında yatırımcı açısından cazibesini kısmen kaybedebileceğine dikkat çekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi