Meğer Yıllardır Yanlış Yapıyormuşuz: Bu Şekilde Gıdaların Ömrü 4 Kat Artıyor!

Gıdaların nasıl saklanması gerektiği konusunda süregelen tartışmalar devam ederken, uzmanlar, yaygın olarak yanlış muhafaza edilen ve aslında buzdolabında saklanması gereken 9 ürünü açıkladı. Bu gıdaların doğru koşullarda saklanması, raf ömrünü uzatırken israfı da önlüyor.

BUZDOLABINDA SAKLANMASI GEREKEN YİYECEKLER BELLİ OLDU

İşte buzdolabında saklanması gereken yiyecekler:

Soslar: Eğer bir şişe sosu bir aydan daha uzun sürede tüketiyorsanız, bakteri üremesini önlemek için mutlaka buzdolabında saklamalısınız.

Narenciye (Limon, Portakal, Misket Limonu): Daha soğuk ortamda saklandığında dört kata kadar daha uzun süre taze kalır.

Yumurtalar: Gıda Standartları Ajansı'na göre, buzdolabında saklanan yumurtalar salmonella riskine karşı daha güvenlidir ve tazeliklerini korur.

Tereyağı: Oda sıcaklığında iki haftaya kadar dayanabilse de, büyük bir kısmını buzdolabında saklamak kalitesini korumaya yardımcı olur.

Elmalar: Soğuk ortam, elmaların ürettiği ve diğer meyveleri olgunlaştıran etilen gazının etkisini yavaşlatır.

Reçel ve Marmelat: Açıldıktan sonra buzdolabında saklanmazsa küflenme ve bozulma riski artar.