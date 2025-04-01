Meğer Yıllardır Yanlış Yapıyormuşuz: Bu Şekilde Gıdaların Ömrü 4 Kat Artıyor!
Yaygın olarak yanlış saklanan gıdalar, çoğunlukla bozulma ve küflenme tehlikesiyle karşı karşıya kalarak tüketim ömürleri hızla azalıyor. İşte gıdaların ömrünü 4 kat artıran tüyo...
Gıdaların nasıl saklanması gerektiği konusunda süregelen tartışmalar devam ederken, uzmanlar, yaygın olarak yanlış muhafaza edilen ve aslında buzdolabında saklanması gereken 9 ürünü açıkladı. Bu gıdaların doğru koşullarda saklanması, raf ömrünü uzatırken israfı da önlüyor.
BUZDOLABINDA SAKLANMASI GEREKEN YİYECEKLER BELLİ OLDU
İşte buzdolabında saklanması gereken yiyecekler:
Soslar: Eğer bir şişe sosu bir aydan daha uzun sürede tüketiyorsanız, bakteri üremesini önlemek için mutlaka buzdolabında saklamalısınız.
Narenciye (Limon, Portakal, Misket Limonu): Daha soğuk ortamda saklandığında dört kata kadar daha uzun süre taze kalır.
Yumurtalar: Gıda Standartları Ajansı'na göre, buzdolabında saklanan yumurtalar salmonella riskine karşı daha güvenlidir ve tazeliklerini korur.
Tereyağı: Oda sıcaklığında iki haftaya kadar dayanabilse de, büyük bir kısmını buzdolabında saklamak kalitesini korumaya yardımcı olur.
Elmalar: Soğuk ortam, elmaların ürettiği ve diğer meyveleri olgunlaştıran etilen gazının etkisini yavaşlatır.
Reçel ve Marmelat: Açıldıktan sonra buzdolabında saklanmazsa küflenme ve bozulma riski artar.