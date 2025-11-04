MEB'den Deprem Alarmı! İstanbul'daki Okullar Depreme Dayanıklı mı?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), İstanbul’daki okulların depreme dayanıklılığını ölçmek amacıyla kapsamlı bir inceleme başlattı. Bu adım, 23 Nisan 2025 tarihinde Marmara açıklarında meydana gelen depremin ardından CİMER’e yapılan başvurular üzerine atıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, öğrenciler ve veliler tarafından bildirilen eksikliklerin ardından acil çıkış sistemleri, alarm mekanizmaları ve güvenlik ekipmanları detaylı biçimde kontrol edildi. Denetimlerde, deprem sırasında hasar bildirimi yapılan iki okulda yapısal hasara rastlanmadığı belirlendi.

MEB yetkilileri, yapılan denetimlerin sonucunda İstanbul’daki okulların genel olarak deprem açısından güvenli durumda olduğunu bildirdi.

İSMEP KAPSAMINDA 1.449 OKUL GÜÇLENDİRİLDİ

Deprem güvenliği çalışmaları İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında sürdürülüyor. Şimdiye kadar toplam 1.510 okul binası incelendi, bunlardan 1.432’si riskli bulunarak boşaltıldı.

Riskli binalardan 423’ü yeniden inşa edilirken, 838’i güçlendirildi. Böylece 1.449 okul binası depreme dayanıklı hale getirildi.

AFETLERE KARŞI FARKINDALIK ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Bakanlık, sadece yapısal güvenlikle değil, afet farkındalığı ve hazırlık kültürüyle de mücadele ediyor.

Bu kapsamda Türkiye genelinde düzenli olarak Afet Farkındalık Eğitimleri veriliyor, her eğitim döneminde en az 3 yangın ve 5 deprem tatbikatı gerçekleştiriliyor.

MEB’in Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) bünyesindeki 495 öğretmen, afet eğitici programlarını tamamladı. Bu ekipler, bugüne kadar 15 bin 764 Afet Okul Sorumlusu yetiştirdi. Ayrıca her okulda arama-kurtarma, ilk yardım ve yangın söndürme ekipleri kurularak tahliye planları uygulamalı şekilde test ediliyor.

‘GENÇ MEB AKUB’ projesiyle ortaöğretim öğrencileri de tatbikatlara aktif olarak katılıyor; böylece öğrencilere erken yaşta afet bilinci kazandırılıyor.

'GÜVENLİ OKUL, HAZIRLIKLI TOPLUM' HEDEFİ

Bakanlık yetkilileri, afet farkındalığının sadece tatbikatlarla sınırlı kalmadığını belirterek şu açıklamada bulundu:

“Her okulun afet anında hızlı, planlı ve güvenli şekilde hareket edebilmesi için çalışmalarımız kesintisiz devam ediyor. Güvenli okul, bilinçli öğrenci ve hazırlıklı toplum hedefiyle tüm eğitim kurumlarımızda afet bilincini güçlendiriyoruz.”

Bakanlık, olası Marmara depremine karşı İstanbul’daki tüm eğitim kurumlarında sürekli denetim ve hazırlık çalışmalarının süreceğini vurguladı.

Kaynak: DHA