Meteoroloji O İller İçin Alarm Verdi! Yağmur Geliyor, Bir Anda Bastıracak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini göstermeye başlıyor. Trakya ve İç Anadolu’nun doğusunda yağmur beklenirken, gece saatlerinde İstanbul ile Çanakkale çevrelerinde de yağışların etkili olacağı öngörülüyor. Yağış alan bölgelerde sıcaklıkların 2-4 derece düşmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava etkili olacak. Trakya, İç Anadolu’nun doğusu, Çanakkale, Tokat çevreleri ile İstanbul’un batı bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde ise yer yer pus ve sis bekleniyor.
Yağış alan bölgelerde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece düşeceği, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyden, Marmara’da ise kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bildirildi.
BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU
MARMARA:
Parçalı ve çok bulutlu. Trakya, Çanakkale çevreleri ve İstanbul’un batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Bursa: 22°C – Parçalı bulutlu
Çanakkale: 21°C – Akşamdan itibaren sağanak yağışlı
İstanbul: 20°C – Batı kesimlerinde gece saatlerinde sağanak bekleniyor
Kırklareli: 19°C – Aralıklı sağanak yağışlı
EGE:
Bölge genelinde parçalı bulutlu hava hakim. İç kesimlerde pus ve sis görülebilir.
Afyonkarahisar: 20°C – Parçalı bulutlu
Denizli: 24°C – Parçalı bulutlu
İzmir: 25°C – Parçalı bulutlu
Manisa: 25°C – Parçalı bulutlu
AKDENİZ:
Genel olarak parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.
Adana: 30°C – Parçalı bulutlu
Antalya: 26°C – Parçalı bulutlu
Hatay: 28°C – Parçalı bulutlu
Isparta: 23°C – Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU:
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Ankara: 20°C – Parçalı bulutlu
Çankırı: 16°C – Parçalı bulutlu
Eskişehir: 20°C – Parçalı bulutlu
Konya: 21°C – Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ:
Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. İç kesimlerde pus ve sis görülebilir.
Bolu: 21°C – Parçalı bulutlu
Düzce: 22°C – Parçalı bulutlu
Sinop: 22°C – Parçalı bulutlu
Zonguldak: 20°C – Parçalı bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ:
Parçalı ve çok bulutlu. Tokat çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Amasya: 18°C – Parçalı bulutlu
Rize: 20°C – Parçalı bulutlu
Samsun: 21°C – Parçalı bulutlu
Trabzon: 19°C – Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU:
Parçalı ve az bulutlu geçecek.
Erzurum: 15°C – Parçalı ve az bulutlu
Kars: 13°C – Parçalı ve az bulutlu
Malatya: 18°C – Parçalı ve az bulutlu
Van: 15°C – Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU:
Genel olarak parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor.
Diyarbakır: 25°C – Parçalı ve az bulutlu
Gaziantep: 26°C – Parçalı ve az bulutlu
Mardin: 25°C – Parçalı ve az bulutlu
Siirt: 24°C – Parçalı ve az bulutlu
