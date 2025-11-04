Meteoroloji O İller İçin Alarm Verdi! Yağmur Geliyor, Bir Anda Bastıracak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava etkili olacak. Trakya, İç Anadolu’nun doğusu, Çanakkale, Tokat çevreleri ile İstanbul’un batı bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde ise yer yer pus ve sis bekleniyor.

Yağış alan bölgelerde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece düşeceği, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyden, Marmara’da ise kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bildirildi.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA:

Parçalı ve çok bulutlu. Trakya, Çanakkale çevreleri ve İstanbul’un batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Bursa: 22°C – Parçalı bulutlu

Çanakkale: 21°C – Akşamdan itibaren sağanak yağışlı

İstanbul: 20°C – Batı kesimlerinde gece saatlerinde sağanak bekleniyor

Kırklareli: 19°C – Aralıklı sağanak yağışlı

EGE:

Bölge genelinde parçalı bulutlu hava hakim. İç kesimlerde pus ve sis görülebilir.

Afyonkarahisar: 20°C – Parçalı bulutlu

Denizli: 24°C – Parçalı bulutlu

İzmir: 25°C – Parçalı bulutlu

Manisa: 25°C – Parçalı bulutlu

AKDENİZ:

Genel olarak parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.

Adana: 30°C – Parçalı bulutlu

Antalya: 26°C – Parçalı bulutlu

Hatay: 28°C – Parçalı bulutlu

Isparta: 23°C – Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU:

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Ankara: 20°C – Parçalı bulutlu

Çankırı: 16°C – Parçalı bulutlu

Eskişehir: 20°C – Parçalı bulutlu

Konya: 21°C – Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ:

Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. İç kesimlerde pus ve sis görülebilir.

Bolu: 21°C – Parçalı bulutlu

Düzce: 22°C – Parçalı bulutlu

Sinop: 22°C – Parçalı bulutlu

Zonguldak: 20°C – Parçalı bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ:

Parçalı ve çok bulutlu. Tokat çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Amasya: 18°C – Parçalı bulutlu

Rize: 20°C – Parçalı bulutlu

Samsun: 21°C – Parçalı bulutlu

Trabzon: 19°C – Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU:

Parçalı ve az bulutlu geçecek.

Erzurum: 15°C – Parçalı ve az bulutlu

Kars: 13°C – Parçalı ve az bulutlu

Malatya: 18°C – Parçalı ve az bulutlu

Van: 15°C – Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU:

Genel olarak parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor.

Diyarbakır: 25°C – Parçalı ve az bulutlu

Gaziantep: 26°C – Parçalı ve az bulutlu

Mardin: 25°C – Parçalı ve az bulutlu

Siirt: 24°C – Parçalı ve az bulutlu

