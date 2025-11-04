Ozan Elektronik Para Soruşturmasında 6 Tutuklama

Ozan Elektronik Para A.Ş.’ye yönelik sürdürülen çalışmalar sonucunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6’sı, tutuklandı. Soruşturma; 'örgüt kurma, yasa dışı bahis, tefecilik ve kara para aklama' suçlamalarıyla sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Ozan Elektronik Para A.Ş. ile bağlantılı olduğu belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı. Savcılıktan yapılan açıklamaya göre, şüpheliler 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yasa dışı bahis, tefecilik ve kara para aklama' suçlamalarıyla hakimliğe sevk edildi.

Sulh ceza hakimliği 6 kişiyi tutuklarken, 2 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Yurt dışında oldukları belirlenen 2 şüpheli için de yakalama kararı çıkarıldı.

Kaynak: ANKA

