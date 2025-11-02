Peribacaları Sonbahar Renklerine Büründü: Kapadokya’da Kartpostallık Manzaralar

Türkiye’nin gözde turizm merkezlerinden Kapadokya, sonbaharın gelişiyle adeta renk cümbüşüne dönüştü. Kızıl, sarı ve turuncunun tonlarına bürünen vadiler, peribacalarıyla birlikte kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Peribacaları Sonbahar Renklerine Büründü: Kapadokya’da Kartpostallık Manzaralar
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Her mevsim farklı bir güzelliğe sahip olan Kapadokya, sonbaharda da yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

Peribacaları Sonbahar Renklerine Büründü: Kapadokya’da Kartpostallık Manzaralar - Resim : 1

Rüzgârla savrulan yaprakların oluşturduğu eşsiz atmosferde gezintiye çıkan ziyaretçiler, özellikle vadilerdeki meyve ağaçlarının renkleriyle büyüleniyor.

Peribacaları Sonbahar Renklerine Büründü: Kapadokya’da Kartpostallık Manzaralar - Resim : 2

Sabahın erken saatlerinde sıcak hava balonlarıyla gökyüzüne yükselen turistler, bölgeyi metrelerce yükseklikten izleyerek unutulmaz anlar yaşıyor.

Peribacaları Sonbahar Renklerine Büründü: Kapadokya’da Kartpostallık Manzaralar - Resim : 3

Günün ilerleyen saatlerinde ise at ve ATV turlarıyla vadiler arasında doğayla iç içe bir keşfe çıkıyorlar.

126 Ülkeden 41 Bin Sporcu: İstanbul Maratonu’nda Nefes Kesen Yarış126 Ülkeden 41 Bin Sporcu: İstanbul Maratonu’nda Nefes Kesen YarışSpor

Kaynak: DHA

Etiketler
Kapadokya Nevşehir
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Bakan Yerlikaya Duyurdu: Aranan 11 Suçlu Türkiye'ye Getirildi Aranan 11 Suçlu Türkiye'ye Getirildi
Dev Bütçeli ‘Aşk ve Gözyaşı’ Hüsranla Bitti! Final Tarihi Belli Oldu Dev Bütçeli ‘Aşk ve Gözyaşı’ Hüsranla Bitti! Final Tarihi Belli Oldu
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji’den Beklenmedik Kasım Uyarısı! Güne Başlamadan Önce Buna Dikkat Edin Meteoroloji’den Beklenmedik Kasım Uyarısı! Güne Başlamadan Önce Buna Dikkat Edin
Faizler Düştü, Altın Bozdurma Dalgası Başladı: Yeni Yatırım Adresi Konut Faizler Düştü, Altın Bozdurma Dalgası Başladı: Yeni Yatırım Adresi Konut
Kahvehanede Dehşet! Emekli Polis 2 Kişiyi Öldürdü, 2 Kişiyi Yaraladı Kahvehanede Dehşet! Emekli Polis 2 Kişiyi Öldürdü, 2 Kişiyi Yaraladı
Kartal'da Panik Anları! Kolonlar Çatladı, Bina Mühürlendi Kartal'da Panik Anları! Kolonlar Çatladı, Bina Mühürlendi
Gerilim Büyüyor: Trump’tan Şok Saldırı Talimatı! Askeri Seçenek Masada Gerilim Büyüyor: Trump’tan Şok Saldırı Talimatı! Askeri Seçenek Masada