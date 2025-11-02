Peribacaları Sonbahar Renklerine Büründü: Kapadokya’da Kartpostallık Manzaralar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Her mevsim farklı bir güzelliğe sahip olan Kapadokya, sonbaharda da yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

Rüzgârla savrulan yaprakların oluşturduğu eşsiz atmosferde gezintiye çıkan ziyaretçiler, özellikle vadilerdeki meyve ağaçlarının renkleriyle büyüleniyor.

Sabahın erken saatlerinde sıcak hava balonlarıyla gökyüzüne yükselen turistler, bölgeyi metrelerce yükseklikten izleyerek unutulmaz anlar yaşıyor.

Günün ilerleyen saatlerinde ise at ve ATV turlarıyla vadiler arasında doğayla iç içe bir keşfe çıkıyorlar.

Kaynak: DHA