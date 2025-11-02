Dev Bütçeli ‘Aşk ve Gözyaşı’ Hüsranla Bitti! Final Tarihi Belli Oldu

Reytinglerde beklenen ilgiyi göremeyen 'Aşk ve Gözyaşı' dizisi, yüksek bütçesine rağmen 7. bölümde final yapma kararı aldı. Bölüm başı 27 milyon TL’yi aşan maliyetiyle dikkat çeken yapımda, Barış Arduç 13 bölümün ücretini peşin alarak 45,5 milyon TL kazandı.

Yayın hayatına büyük beklentilerle başlayan “Aşk ve Gözyaşı” dizisi, reytinglerde beklenen ilgiyi göremedi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, kanal yönetimi, 7. bölüm itibarıyla final kararı aldı. Dizinin final bölümünün 7 Kasım Cuma günü yayınlanması bekleniyor.

Görsel kalitesi, geniş kadrosu ve yüksek prodüksiyon maliyetiyle dikkat çeken dizi, bölüm başı 27 milyon lirayı aşan bütçesiyle son yılların en pahalı yapımları arasında yer alıyordu.

BAŞROLLERİN KAZANCI DUDAK UÇUKLATTI

Başrollerinde Barış Arduç ve Hande Erçel’in yer aldığı dizide, oyuncuların kazançları da gündem olmuştu. Arduç’un bölüm başına 3,5 milyon TL aldığı ve dizinin planlanan 13 bölümlük ücretini peşin olarak aldığı öğrenildi. Toplamda 45 milyon 500 bin TL alan ünlü oyuncuya, dizinin erken final yapmasıyla birlikte herhangi bir kesinti uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu oldu.

Bir diğer başrol oyuncusu Hande Erçel’in ise bölüm başına 1 milyon 750 bin TL kazandığı iddia edildi. Seyirciden beklenen ilgiyi göremeyen yapım, güçlü kadrosuna ve dev bütçesine rağmen ekran ömrünü kısa tuttu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

