Bakan Yerlikaya Duyurdu: Aranan 11 Suçlu Türkiye'ye Getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Kırmızı bültenle aranan 9 ve ulusal düzeyde aranan 2 suçlu Türkiye’ye getirildi” açıklamasında bulundu. Yerlikaya, iade edilen 11 firarinin 6’sının Gürcistan’dan, 3’ünün Almanya’dan, birinin Arnavutluk’tan ve birinin de Belçika’dan getirildiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya Duyurdu: Aranan 11 Suçlu Türkiye'ye Getirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, haklarında kırmızı ve ulusal bültenle arama kararı bulunan 11 şüphelinin Türkiye’ye getirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya’nın açıklamasına göre, EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı yetkilileri ile İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Narkotik, Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele birimlerinin ortak yürüttüğü çalışmalar sonucu, yurtdışına kaçan şüphelilerin izine ulaşıldı.

Yapılan operasyonlarda, kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranan A.A., R.A., Ö.İ., R.O., Z.Y., G.Y., E.L., U.Ç. ve T.C. ile ulusal düzeyde aranan S.V. ve A.G. yakalandı. İlgili ülkelerin güvenlik güçleriyle koordineli yürütülen süreç sonunda şüphelilerin Türkiye’ye iadesi gerçekleştirildi.

Yakalanan şüphelilerinin yakalandıkları ülke ve yakalanma sebepleri ise şu şekilde:

"‘Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık’ suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.A. isimli şahıs Gürcistan’da, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan R.A. isimli şahıs Gürcistan’da ‘iş yerinde silahla yağmaya teşebbüs, silahla geceleyin iş yerinde yağma, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri taşıma, silahla tehdit ve suç üstlenme’ suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ö.İ. isimli şahıs Gürcistan’da, ‘çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan R.O. isimli şahıs Gürcistan’da, ‘silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma’ suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Z.Y. isimli şahıs Almanya’da, ‘kasten öldürme’ suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan G.Y. isimli şahıs Almanya’da, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan E.L. isimli şahıs Almanya’da, ’tasarlayarak öldürme, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma, kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak’ suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan U.Ç. isimli şahıs Arnavutluk’ta, ‘hırsızlık (2 kez), nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme (2 kez), mala zarar verme (2 kez), işyeri dokunulmazlığını ihlal etme’ suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan T.C. isimli şahıs Belçika’da, ‘dolandırıcılık, mühür bozma, vergi usul kanununa muhalefet, 1072 sayılı kanuna aykırılık’ suçlarından ulusal seviyede aranan S.V. isimli şahıs Gürcistan’da, ‘dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, görevi yaptırmamak için direnme, hırsızlık’ suçlarından ulusal seviyede aranan A.G. isimli şahıs Gürcistan’da yakalandı.

