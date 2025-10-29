Fethiye'de Görsel Şölen! Gökyüzüne Bakan Telefonuna Sarıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fethiye'de dün öğle saatlerinde etkili olan yağmurun ardından gökyüzünü 'mammatus bulutları' sardı. Kesecik benzeri desenler oluşturan ve gökyüzünü kaplayan mammatus bulutlarını görenler, o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Meteoroloji uzmanları, nemli havanın alçalarak kuru hava tabakasıyla karışması sonucu bu tür bulutların ortaya çıktığını belirtti.

MAMMATUS BULUTLARI NEDİR?

Mammatus (mammatocumulus) veya Türkçe ismiyle memeli kümülüs olarak adlandırılan bu bulutlar genellikle okyanus ve büyük deniz kıyılarında görülür. Bu bulut türünde bulut kütlelerinin alt kısmında pürüzsüz yuvarlak kabarmalar oluşur. Bu kabarmalar muhteşem bir görünüm ortaya çıkartır. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile Avustralya'da sık sık mammatus bulutları görülür. Bu bulut türleri ülkemizde de görülebilmektedir. Ancak son yıllarda çok ender gözlemlenmiştir.

Mammatus bulutları görüldüğü anlarda herhangi bir önemli meteorolojik hadiseye neden olmazlar. Ancak sonrasının meteorolojik hadiseleri için haberci bulut konumundadırlar. Memeli kümülüs bulutları, havanın kararsız olduğunu ve kötü havanın geleceğinin habercisidir. Bu bulutlar oluştuktan sonra kısa bir süre içerisinde kaybolurlar.

Genellikle, stratocumulus ve cumulonimbus bulutlarının alt seviyelerinde veya örs görünümlü gelişme bulutlarının altında görülür. Meme veya kese benzeri bulut oluşumlarını örsün üzerinde cumulonimbus'un dağılımıyla oluşan Cirrus (sirüs) bulutlarıyla beraber görülme olasılığı yüksektir.

