Fethiye'de Görsel Şölen! Gökyüzüne Bakan Telefonuna Sarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde dün etkili olan sağanak yağışın ardından gökyüzüne bakanlar telefonuna sarıldı. Gökyüzünü kaplayan 'mammatus bulutları' herkesi adeta büyüledi.

Son Güncelleme:
Fethiye'de Görsel Şölen! Gökyüzüne Bakan Telefonuna Sarıldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fethiye'de dün öğle saatlerinde etkili olan yağmurun ardından gökyüzünü 'mammatus bulutları' sardı. Kesecik benzeri desenler oluşturan ve gökyüzünü kaplayan mammatus bulutlarını görenler, o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Fethiye'de Görsel Şölen! Gökyüzüne Bakan Telefonuna Sarıldı - Resim : 1

Meteoroloji uzmanları, nemli havanın alçalarak kuru hava tabakasıyla karışması sonucu bu tür bulutların ortaya çıktığını belirtti.

Fethiye'de Görsel Şölen! Gökyüzüne Bakan Telefonuna Sarıldı - Resim : 2

MAMMATUS BULUTLARI NEDİR?

Mammatus (mammatocumulus) veya Türkçe ismiyle memeli kümülüs olarak adlandırılan bu bulutlar genellikle okyanus ve büyük deniz kıyılarında görülür. Bu bulut türünde bulut kütlelerinin alt kısmında pürüzsüz yuvarlak kabarmalar oluşur. Bu kabarmalar muhteşem bir görünüm ortaya çıkartır. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile Avustralya'da sık sık mammatus bulutları görülür. Bu bulut türleri ülkemizde de görülebilmektedir. Ancak son yıllarda çok ender gözlemlenmiştir.

Fethiye'de Görsel Şölen! Gökyüzüne Bakan Telefonuna Sarıldı - Resim : 3

Mammatus bulutları görüldüğü anlarda herhangi bir önemli meteorolojik hadiseye neden olmazlar. Ancak sonrasının meteorolojik hadiseleri için haberci bulut konumundadırlar. Memeli kümülüs bulutları, havanın kararsız olduğunu ve kötü havanın geleceğinin habercisidir. Bu bulutlar oluştuktan sonra kısa bir süre içerisinde kaybolurlar.

Fethiye'de Görsel Şölen! Gökyüzüne Bakan Telefonuna Sarıldı - Resim : 4

Genellikle, stratocumulus ve cumulonimbus bulutlarının alt seviyelerinde veya örs görünümlü gelişme bulutlarının altında görülür. Meme veya kese benzeri bulut oluşumlarını örsün üzerinde cumulonimbus'un dağılımıyla oluşan Cirrus (sirüs) bulutlarıyla beraber görülme olasılığı yüksektir.

Kaynak: DHA

Etiketler
Fethiye
Son Güncelleme:
Mersin'de Feci Kaza! 3 Ölü, Çok Sayıda Yaralı Var Mersin'de Feci Kaza! 3 Ölü, Çok Sayıda Yaralı Var
Çöken 7 Katlı Bina Hakkında Şok İddia! Türkiye'nin Gözü Kulağı Gebze'de Çöken 7 Katlı Bina Hakkında Şok İddia! Türkiye'nin Gözü Kulağı Gebze'de
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ÇOK OKUNANLAR
AK Parti’de Sürpriz Karar! 3 İlçe Başkanı Görevden Alındı! AK Parti’de Sürpriz Karar! 3 İlçe Başkanı Görevden Alındı!
Gebze’de 7 Katlı Bina Çöktü! Arama Kurtarma Çalışması Başladı Gebze’de 7 Katlı Bina Çöktü! 5 Kişi Enkaz Altında
Bu Emeklilerin Maaşından Kesinti Yapılacak! Uygulama 1 Ocak’ta Başlıyor Bu Emeklilerin Maaşından Kesinti Yapılacak! Uygulama 1 Ocak’ta Başlıyor
Aydın Didim'de Korkutan Deprem Aydın Didim'de Korkutan Deprem
Altında İkinci Perde Başlıyor: Yatırımcılar Dikkat! İslam Memiş'ten 'Pozisyon Alın' Çağrısı Geldi Altında İkinci Perde Başlıyor: Yatırımcılar Dikkat! İslam Memiş'ten 'Pozisyon Alın' Çağrısı Geldi