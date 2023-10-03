Manisa'nın gözde ürünü lezzetli yapısıyla talep görüyor, para kazandırıyor!

Manisa Salihli'ye bağlı kırsal mahallelerde tütüne alternatif ürün olarak üretimine başlanan, Türk mutfağının vazgeçilmez tatlarından olan, aromasıyla, tadıyla, kalitesiyle öne çıkan, halk arasında ise kırmızı inci olarak anılan kapya biberleri Poyraz, Hacıhıdır, Kemer ve Poyrazdamları Mahalleleri'nde hasadına başlandı.

Son yıllarda bölgenin gözde ürünü haline gelen kapya biberinde ürün bereketi ve hasat sevinci yaşandığını belirten üretici Hasan Akcan, organik olarak üretilen kapya biberlerinin Ege Bölgesi başta olmak üzere Türkiye'nin birçok iline gönderildiğini söyledi.

"KÖYLÜMÜZ PARA KAZANIYOR"

Kapya biberinin talep gördüğünü anlatan Akcan "Hem üreticimiz, hem de köylümüz para kazanıyor" dedi.

KAPYA BİBER

Kapya biber, Capsicum annuum cinsine ait, tatlı ve yumuşak bir biber çeşididir. Acı biberlerden farklı olarak, kapya biberin Scoville birimi (SHU) 0-100 arasındadır. Bu da onu, acı biberlerin aksine, acı olmayan bir biber yapar.

Kapya biber, Türkiye'de en yaygın olarak yetiştirilen biber çeşitlerinden biridir. Yuvarlak veya oval bir şekle sahiptir ve olgunlaştığında kırmızı, turuncu veya sarı renkte olabilir. Kapya biber, lezzetli ve besleyici bir sebzedir. C vitamini, A vitamini, potasyum ve lif bakımından zengindir.

Kapya biber, salatalarda, sebze yemeklerinde, çorbalarda ve soslarda kullanılabilir. Ayrıca turşu yapımında da kullanılır.

Kapya biberin faydaları şunlardır:

- C vitamini ve A vitamini bakımından zengindir,

- Potasyum ve lif bakımından zengindir,

- Antioksidan içeriği yüksektir,

- Kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilir,

- Kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir,

- Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olabilir,

Kapya biberin kalorisi ve besin değeri şunlardır:

- Kalori: 25 kcal

- Karbonhidrat: 5 g

- Protein: 1 g

- Yağ: 0,5 g

- Lif: 1,5 g

- C vitamini: 155 mg

- A vitamini: 256 IU

- Potasyum: 250 mg

Kapya biber, ılıman ve sıcak iklimlerde yetişir. Türkiye'de genellikle Akdeniz ve Ege bölgelerinde yetiştirilir. Kapya biber, tohumdan veya fideden yetiştirilebilir. Tohumdan yetiştirme yönteminde, tohumlar ilkbaharda ekilir. Fideden yetiştirme yönteminde ise, fideler ilkbaharda seralara ekilir ve yaz aylarında açık alana alınır.

Kaynak: Gerçek Gündem