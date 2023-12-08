Manisa'da doğal hasat başladı, lezzeti ve tadı bir başka: Tam bir C vitamini zengini!

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde sararan üzüm bağlarının arasından doğal olarak çıkan ısırgan otları toplanmaya başladı.

Özellikle kış aylarında evlerde yapılan gözlemelerin ve fırında yaptırılan pidelerin içine konulan ısırgan otu sofraların vazgeçilmezi.

"GÖZLEME VE PİDELERİN İÇİNE KOYUYORUZ"

Isırgan oto toplayan ve İHA'ya konuşan Hülya Akkaya, "Gözleme ve pidelerin içine koyuyoruz. Isırgan otunun lezzeti yanında şifalı olduğunu da biliyoruz. Isırgan otu lezzetli olduğu kadar eldiven takılmadan toplandığında ellerimizi kaşındırır. O yüzden eldivenli bir şekilde toplanması gerekiyor" dedi.

ISIRGAN OTU

Isırgan otu, ısırgangiller (Urticaceae) familyasına ait, çok yıllık otsu bir bitkidir. Isırgan otu, Türkiye'nin her yerinde yaygın olarak bulunur.

Isırgan otunun gövdesi dik, 4 köşemsi, basit veya tabandan itibaren dallanmıştır. Üzerinde yakıcı tüyleri bulunur. Yapraklar saplı, oval şekilli ve dişli kenarlı, üst tarafı koyu yeşil renkli ve parlak olup, yakıcı tüylerle kaplıdır.

Isırgan otu, besin değeri yüksek bir bitkidir. Protein, lif, vitamin ve mineral bakımından zengindir. Isırgan otu, özellikle C vitamini açısından zengindir.

Isırgan otunun faydaları şunlardır:

- İdrar söktürücü,

- Böbrek taşı önleyici,

- Mukoza sağlamlaştırıcı,

- Kan temizleyici,

- Bağışıklık sistemini güçlendirici,

- Anti-inflamatuar,

- Antioksidan,

- Kanser önleyici.

Isırgan otunun kullanım alanları şunlardır:

* Gıda: Isırgan otu, yemeklerde kullanılan lezzetli ve besleyici bir besindir. Isırgan otu, salata, çorba, börek, sarma gibi çeşitli yemeklerde kullanılabilir,

* İlaç: Isırgan otu, geleneksel tıpta yüzyıllardır kullanılan bir bitkidir. Isırgan otu, idrar söktürücü, anti-inflamatuar, anti-alerjik, anti-bakteriyel ve anti-viral özelliklere sahiptir. Isırgan otu, böbrek taşı, prostat sorunları, astım, alerji, enfeksiyonlar gibi çeşitli rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır,

* Kozmetik: Isırgan otu, cilt ve saç bakımında kullanılan bir bitkidir. Isırgan otu, cildi temizlemeye, saç dökülmesini önlemeye ve saçların uzamasını hızlandırmaya yardımcı olur.

Isırgan otu, hamile ve emziren kadınlar tarafından dikkatli kullanılmalıdır. Isırgan otu kullanmadan önce doktorlarına danışmalıdır.

Kaynak: Gerçek Gündem