Antalya'da topraktan bereket fışkırdı, 100 kilogram topladılar: Kilosu 150 TL!

Antalya'nın Serik ilçesinde topladıkları 100 kilograma yakın mantarlar ile poz veren gençler, sosyal medyada ilgi odağı oldu.

İHA'nın aktardığı habere göre; kilosu 150 liradan satılan mantar, hem şifa kaynağı hem de lezzetli olmasından dolayı halk tarafından büyük bir ilgi görüyor. Özellikle hafta sonu birçok vatandaş, mantar toplamak için doğaya çıkıyor.

MANTAR

Mantarların birçok faydası vardır. Mantarlar, besin değeri yüksek besinlerdir. Protein, lif, vitamin ve mineral bakımından zengindirler. Mantarlar, aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirmeye, hücre yenilenmesine ve enerji üretimine yardımcı olurlar.

Mantarlar, ilaç olarak da kullanılırlar. Mantarlardan elde edilen bazı ilaçlar, kanser, AIDS ve Alzheimer hastalığı gibi hastalıkların tedavisinde kullanılır.

Mantarlar, endüstriyel ürünler olarak da kullanılırlar. Mantarlar, biyoteknoloji alanında ilaç, gıda ve kozmetik üretiminde kullanılırlar.

Mantarların bazı türleri zehirlidir. Zehirli mantarlar, tüketildiğinde ciddi sağlık sorunlarına hatta ölüme neden olabilir. Bu nedenle, mantar toplarken dikkatli olunmalı ve zehirli mantarlarla karıştırılmaması gereken mantar türleri konusunda bilgi sahibi olunmalıdır.

Mantarlar, alerjik reaksiyonlara da neden olabilir. Mantar alerjisi olan kişilerde, mantar tüketimi sonucunda kaşıntı, kızarıklık, döküntü gibi belirtiler görülebilir.

Kaynak: Gerçek Gündem