Afyonkarahisar'da doğal hasat başladı, yeni gelir kapısı oldu: Kilosu 13 TL!

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde dağlarda doğal olarak toplanan ardıç tohumu, yeni gelir kapısı oldu. Faydası saymakla bitmeyen ve kilosu 13 TL'den alıcı bulan ardıç tohumu, birçok alanda kullanılıyor.

Afyonkarahisar'da doğal hasat başladı, yeni gelir kapısı oldu: Kilosu 13 TL!

Afyonkarahisar’ın Hocalar ilçesinde toplanan ardıç tohumları kozmetik sanayinde kullanılırken, tohumlar köylülerin yeni ek geliri oldu.

İHA'ya konuşan köy sakinlerinden Hasan Yaşar, ardıç tohumunun ek gelir kaynağını olduğunu ifade ederek; "Köylülerimiz evlerinde rutin işlerini yaptıktan sonra saat 10’gibi ek gelir kaynağı olarak ardıç tohumu toplamaya geliyoruz. Günde yaklaşık 60-70 kilogram toplanıyor ve buda 600-700 lira yapıyor. Güzel bir iş hayvanlarına baktıktan sonra boş vakitlerinde burada ardıç tohumu topluyoruz. Ardıç yağı kozmetik ve temizlik ürünlerinde kullanılıyor. Köyümüze gelen alıcıya bu ardıçların kilogramını 13 liradan veriyoruz" dedi.

ARDIÇ TOHUMU

Ardıç tohumu, ardıç ağacının meyvesidir. Ardıç ağaçları, iğne yapraklı ağaçlardır ve dünyanın birçok yerinde yetişirler. Ardıç tohumları, genellikle küçük, oval şekilli ve koyu kahverengi veya siyah renklidir.

Afyonkarahisar'da doğal hasat başladı, yeni gelir kapısı oldu: Kilosu 13 TL! - Resim : 1

Ardıç tohumları, çeşitli şekillerde tüketilebilir. Çiğ olarak yenebilir, öğütülmüş olarak baharat olarak kullanılabilir veya çay olarak demlenebilirler.

Ardıç tohumlarının birçok faydası olduğu düşünülmektedir.

Ardıç tohumları, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli sağlık yararları sunar:

- İdrar söktürücü: Ardıç tohumları, idrar söktürücü özelliklere sahiptir ve idrar akışını artırmaya yardımcı olur. Bu, böbrek taşları, böbrek enfeksiyonları ve diğer idrar yolu sorunlarını tedavi etmeye yardımcı olabilir,

- Antiseptik: Ardıç tohumları, antiseptik özelliklere sahiptir ve bakteri ve mantarların büyümesini engellemeye yardımcı olur. Bu, soğuk algınlığı ve grip gibi enfeksiyonları önlemeye yardımcı olabilir,

- Öksürük kesici: Ardıç tohumları, öksürüğü gidermeye yardımcı olan antiseptik ve balgam söktürücü özelliklere sahiptir,

- Damar genişletici: Ardıç tohumları, damar genişletici özelliklere sahiptir ve kan akışını iyileştirmeye yardımcı olur. Bu, kan basıncını düşürmeye ve kalp sağlığını iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Ardıç tohumları genellikle güvenli kabul edilir, ancak bazı insanlarda yan etkilere neden olabilir. Ardıç tohumları almadan önce doktorunuza danışmanız önerilir.

Kaynak: Gerçek Gündem

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