Eskişehir'de yoğun rağbet görüyor, 1 avucu vücudu koruyor: Kilosu 320 TL!

Eskişehirli kuruyemiş esnafı, soğuk havanın etkili olduğu kentte vatandaşların evlerde vakit geçirmek için daha çok bağışıklık sistemini güçlendiren ürünlere rağbet gösterdiklerini belirtti.

Kuruyemişçilerde gülkurusu, üzüm kurusu, incir, hurma, kayısı gibi ürünler tezgâhlardaki yerini alırken, esnaf, vatandaşların kuruyemiş ürünlerine ilgisinin arttığını söyledi.

"KİLOSU 320 TL'YE KADAR ÇIKIYOR"

İHA'ya konuşan Eskişehir’de yıllardır kuruyemişçi esnaflığı yapan Enver Özdil, "Bağışıklığı güçlendirici gülkurusu, kayısı, üzüm kurusu, hurma, fındık, badem, incir gibi ürünleri tercih ediyorlar. Fiyatlar biraz yüksek ama vatandaşlar yine alabildiği kadar satın oluyor. Kuru meyvelerde ortalama fiyat 100 liranın altına düşmüyor. Kayısı ürünleri 150 ila 200 lira civarında. Kuruyemişe de vatandaşların ilgisi var. Kuruyemiş fiyatları da 70 liradan başlıyor, 320 liraya kadar çıkıyor" dedi.

KURUYEMİŞ

Kuruyemişler, yüksek besin değeri, lezzetli tadı ve kolay taşınabilirliği ile popüler bir atıştırmalıktır.

Kuruyemişler, protein, sağlıklı yağlar, lif, vitamin ve mineraller bakımından zengindir. Bu besinler, genel sağlık ve refah için gereklidir.

Kuruyemişlerin faydaları arasında şunlar yer alır:

- Kalp sağlığını destekler: Kuruyemişler, doymamış yağlar bakımından zengindir. Doymamış yağlar, kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olan kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olur,

- Bağışıklık sistemini güçlendirir: Kuruyemişler, E vitamini ve diğer antioksidanlar bakımından zengindir. Antioksidanlar, hücre hasarını önlemeye yardımcı olur ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olabilir,

- Sindirim sistemini düzenler: Kuruyemişler, lif bakımından zengindir. Lif, sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olur,

- Kilo vermeye yardımcı olabilir: Kuruyemişler, tok tutucu özelliklere sahiptir. Tok tutucu gıdalar, daha az kalori almanıza yardımcı olabilir,

- Kanser riskini azaltabilir: Kuruyemişler, antioksidanlar bakımından zengindir. Antioksidanlar, hücre hasarını önlemeye yardımcı olur ve kanser riskini azaltabilir.

Kuruyemişler, sağlıklı bir diyetin önemli bir parçası olabilir. Günde 1 avuç içi kuruyemiş tüketilmesi, genel sağlığınızı iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Kuruyemişler, çeşitli şekillerde tüketilebilir. Kuruyemişler, ara öğün olarak, salatalarda, yemeklerde ve hatta tatlılarda kullanılabilir.

Kuruyemişlerin alerjik reaksiyonlara neden olabileceğini unutmayın. Kuruyemiş alerjisi olan kişilerin kuruyemiş tüketmesi önerilmez.

Kaynak: Gerçek Gündem