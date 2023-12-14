Manisa'da adeta bereket yaşanıyor, sofraların vazgeçilmezi oldu: Tam bir vitamin zengini!

Manisa'nın Salihli ilçesindeki ormanlık alanlarda halk arasında kırmızı mantar olarak tabir edilen kanlıca mantarı bereketi yaşanıyor.

Lezzeti ile tercih edilen mantarlar arasında yer alan ve halk arasında kırmızı mantar, kırmızı melki olarak da adlandırılan "Kanlıca Mantarı" bu yıl adeta yağışlarla birlikte mantar severlerin yüzünü güldürüyor.

DOĞADA KENDİLİĞİNDEN YETİŞİYOR

İHA'nın aktardığına göre, doğada kendiliğinden yetişen Kanlıca Mantarı için ormanın her karışını geziyor.

KANLICA MANTARI

Kanlıca mantarı, çam ormanlarında yetişen bir mantardır. Çam iğneleri ve diğer çam ağacı artıkları ile beslenir. Kanlıca mantarının rengi, kırmızımsı kahverengiden turuncuya kadar değişebilir. Mantarın eti beyaz ve sulu bir yapıya sahiptir. Kanlıca mantarı, lezzetli bir mantardır ve genellikle kızartılarak veya ızgara yapılarak tüketilir.

Kanlıca mantarı, A vitamini, C vitamini ve B vitaminleri bakımından zengin bir besin kaynağıdır. Ayrıca, kanlıca mantarı, lif, potasyum ve fosfor gibi mineraller bakımından da zengindir. Kanlıca mantarı, bağışıklık sistemini güçlendirmeye, kalp sağlığını korumaya ve sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olabilir.

Kanlıca mantarı, zehirli bir mantar türü olan "sarı sütlü mantar" ile karıştırılabilir. Sarı sütlü mantar, kırmızımsı kahverengi bir renktedir ve kesildiğinde sarı bir süt salgılar. Kanlıca mantarı, kesildiğinde beyaz bir süt salgılar. Bu nedenle, kanlıca mantarı toplarken dikkatli olunmalıdır.

Kaynak: Gerçek Gündem