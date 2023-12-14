Aydın'da bilinmeyen yöntem denendi, ilk hasat yapıldı!

Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden olan Aydın'da, jeotermalin seralarda kullanılmasına yönelik hayata geçirilen çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda İHA'nın aktardığı habere göre, proje kapsamında ekimi yapılan domateslerde ilk hasat heyecanı yaşandı.

JEOTERMAL ISITMALI SERA

Jeotermal enerji, yeraltından gelen sıcak su veya buhardır. Bu enerji, seraların altındaki zemine borular döşenerek ve borulardan sıcak su veya buhar geçirilerek sağlanabilir. Ayrıca, jeotermal enerji, seraların ısıtılması için kullanılan elektrik enerjisini üretmek için de kullanılabilir.

Jeotermal ısıtmalı seralar, geleneksel seralara göre birçok avantaja sahiptir. Jeotermal enerji, fosil yakıtlara göre daha temiz ve sürdürülebilir bir enerji kaynağıdır. Ayrıca, jeotermal enerji, geleneksel ısıtma sistemlerinden daha verimlidir. Bu nedenle, jeotermal ısıtmalı seralar, seracılık maliyetlerini düşürmeye yardımcı olur.

Jeotermal ısıtmalı seralar, Türkiye'de yaygın olarak kullanılmaktadır. Türkiye, jeotermal enerji potansiyeli bakımından dünyanın en zengin ülkelerinden biridir. Bu nedenle, jeotermal ısıtmalı seracılık, Türkiye'de tarımsal üretimin önemli bir parçası haline gelmiştir.

Jeotermal ısıtmalı seralarda, çeşitli tarım ürünleri yetiştirilebilir. Ancak, özellikle domates, biber, salatalık gibi sebzelerin yetiştirilmesinde jeotermal ısıtmalı seralar yaygın olarak kullanılmaktadır. Jeotermal ısıtmalı seralarda yetiştirilen ürünler, geleneksel seralarda yetiştirilen ürünlere göre daha kaliteli ve verimlidir.

Jeotermal ısıtma sistemlerinin dezavantajları şunlardır:

- Kurulum maliyeti yüksek olabilir,

- Jeotermal enerji kaynağının bulunduğu bölgeye bağlıdır.

Kaynak: Gerçek Gündem