Maden Suyunu Bardağa Koyan Yandı: Paranız da Sağlığınız da Çöp Oluyor

Sağlıklı olduğu için sıkça tüketilen maden suyu, doğru şekilde içilmediğinde faydalarını büyük ölçüde yitiriyor.

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Maden Suyunu Bardağa Koyan Yandı: Paranız da Sağlığınız da Çöp Oluyor

Uzmanlara göre maden suyunu bardağa dökerek içmek, içeriğindeki karbondioksit gazı ve önemli minerallerin özellikle magnezyum ve kalsiyumun hızla buharlaşmasına neden oluyor.

Maden Suyunu Bardağa Koyan Yandı: Paranız da Sağlığınız da Çöp Oluyor - Resim : 1

BARDAĞA DÖKÜP İÇMEYİN

Maden suyunun bardağa dökülmesiyle bütün faydalarını yitirmesi uzmanlar tarafından belirtiliyor. Bu yüzden maden suyunun doğrudan şişesinden tüketilmesi öneriliyor.

Maden Suyunu Bardağa Koyan Yandı: Paranız da Sağlığınız da Çöp Oluyor - Resim : 2

BU KİŞİLER DİKKATLİ TÜKETMELİ

Doğru tüketildiğinde sindirimi kolaylaştıran, mineral desteği sağlayan ve kas sağlığını destekleyen maden suyu, her bireyin sağlık durumuna göre dikkatli kullanılmalı. Özellikle alerjisi olan ya da kronik hastalığı bulunan kişilerin doktor onayıyla tüketmeleri önemli.

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Kaynak: Haber Merkezi

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Maden su içmek gıda Sağlık
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