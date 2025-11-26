Kuzularla Oyunu Gülümsetti! “Beni Yiyorlar” Diyen Minik Yusuf Sosyal Medyayı Kahkahaya Boğdu

Eskişehir’de kuzuların arasında kalan küçük Yusuf’un masum tepkisi hem ailesini hem izleyenleri kahkahaya boğdu.

Son Güncelleme:
Seyitgazi ilçesine bağlı Çukurca Mahallesi’nde çiftçilik yapan Orhun Topkaya, geçtiğimiz günlerde koyunlarını ağıla götürdüğü sırada eğlenceli bir an yaşadı. Topkaya’nın 3 yaşındaki oğlu Yusuf Alp, babasının yanında kuzuların arasına girince ortaya izleyenleri gülümseten görüntüler çıktı.

SİMİDİNİ PAYLAŞMAK ZORUNDA KALDI

Elindeki simidi fark eden minik kuzular, küçük çocuğun etrafını sardı. Simitten parçalar koparan kuzular, aynı zamanda Yusuf’un yüzünü yaladı. Ne yapacağını şaşıran küçük çocuk ise babasının,
“Kuzular sana ne yapıyor?” sorusuna “Beni yiyorlar!” cevabını verdi.

Kuzularla Oyunu Gülümsetti! “Beni Yiyorlar” Diyen Minik Yusuf Sosyal Medyayı Kahkahaya Boğdu - Resim : 1

AİLESİ KAHKAHA ATTIRAN ANLARI PAYLAŞTI

24 Kasım’da 3 yaşına giren Yusuf Alp’in bu tatlı anları babası tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler kısa sürede ilgi gördü ve izleyenleri kahkahaya boğdu.

Kaynak: İHA

Eskişehir
Son Güncelleme:
