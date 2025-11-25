Valilik Duyurdu: İstanbul'da Bazı Metro İstasyonları Kapalı Olacak! Taksim Metrosu Neden Kapalı, ne Zaman Açılacak?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’da bugün bazı metro istasyonları geçici olarak hizmet dışı olacak. Metro İstanbul, İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda 25 Kasım 2025 Salı günü saat 15.00’ten itibaren bazı hat ve istasyonların işletmeye kapatılacağını duyurdu. Kararın ardından megakentte yaşayan milyonlarca kişi, “Bugün hangi metro istasyonları kapalı? Taksim ve Şişhane metrosu çalışıyor mu?” sorularını araştırmaya başladı. Peki, bugün hangi metrolar kapalı olacak? 25 Kasım’da Şişhane ve Taksim metrosu kapalı mı, saat kaçta kapanacak, ne zaman açılacak? İşte 25 Kasım 2025 kapalı metrolar...

M2 HATTINDA TAKSİM DURMAYACAK

Metro İstanbul’ın yaptığı açıklamaya göre, M2 Yenikapı–Hacıosman Metro Hattı’nın Taksim istasyonu bugün saat 15.00 itibarıyla yolcu kullanımına kapatılacak. Trenler Taksim’de durmadan hat üzerinde normal seferlerine devam edecek.

F1 TAKSİM–KABATAŞ FÜNİKÜLER HATTI KAPALI

Aynı karar kapsamında, şehir içi ulaşımda önemli bir bağlantı sağlayan F1 Taksim–Kabataş Füniküler Hattı da ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapalı olacak.

ŞİŞHANE’DE YALNIZCA BİR GİRİŞ KAPALI OLACAK

Metro İstanbul, Şişhane Metro İstasyonu’nun İstiklal Caddesi çıkışının yolcu kullanımına kapatıldığını duyurdu. Ancak istasyonun diğer giriş–çıkışları hizmet vermeye devam edecek.

25 KASIM 2025 KAPALI METRO VE FÜNİKÜLER İSTASYONLARI

Metro İstanbul’un resmi açıklamasına göre bugün kapalı olacak hat ve istasyonlar:

M2 Yenikapı–Hacıosman Metro Hattı: Taksim istasyonu (saat 15.00’ten itibaren kapalı)

F1 Taksim–Kabataş Füniküleri (tamamen kapalı)

Şişhane Metro İstasyonu: İstiklal Caddesi çıkışı kapalı

TAKSİM İSTASYONU NE ZAMAN AÇILACAK?

Metro İstanbul, Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Füniküler hattının ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalacağını bildirdi. Açılış saatlerinin duyurulması halinde bilgiler güncellenecek.

