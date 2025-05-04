Kuvvetli Fırtına Adilcevaz'daki Çatıları Uçurdu

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde kuvvetli fırtına evlerin çatılarını uçurdu.

Kuvvetli Fırtına Adilcevaz'daki Çatıları Uçurdu

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde kuvvetli şekilde kendini gösteren fırtına, ahırların ve evlerin çatılarını uçurdu.


Adilcevaz ilçesinde etkili olan yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı Göldüzü köyünde ikamet eden ve Malatya’da inşaatlarda çalışan şahsa ait ev ve müştemilatın çatısı fırtına nedeniyle uçtu. Esen Erçetin isimli hane sakini, "Gece saatlerinde şiddetli bir yağmur ve fırtına oldu. Bu fırtınadan dolayı evimizin, ahırımızın ve ambarımızın çatıları uçtu. Tavuklarımızın hepsi telef oldu. Yetkililere sesleniyoruz, bize bir el atsınlar ve bu sıkıntımızı gidersinler" dedi.

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Kaynak: İHA

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