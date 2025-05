Kimlik Kontrolünden Kaçan Şoför, Polislerle Bataklığa Saplandı

Bartın'da yaşanan olayda, kimlik kontrolünden kaçan şahıs ekipleri peşine taktı. Kontrolü kaybeden şoför, polislerle birlikte bataklığa saplandı.

Bartın’da kimlik kontrolü sırasında polisten kaçan sürücü ve peşinden koşan koşan polisler peş peşe bataklığa düştü. Bataklığa saplanan sürücü ve çamura bulanan 2 polis, diğer meslektaşlarının yardımıyla kurtarıldı.

POLİS EKİPLERİNİ DE BATAKLIĞA SÜRÜKLEDİ



İnkumu’ndan Bartın istikametine seyir eden ve yolda zikzak çizen 51 BE 222 plakalı aracın, Çimento Kavşağı yakınlarındaki yol kenarına park edildiği ihbarı polisleri harekete geçirdi. Aracın sürücüsü olduğu belirlenen A.T, alkollü olduğunu, araç içerisinde sızdığı söyledi. Polislerin ehliyetini istediği A.T., aday sürücü ehliyetinin olduğunu fakat bir süre önce ehliyetini polislere kaptırdığını itiraf etti. Bunun üzerine kimliği istenen sürücü önce ehliyetinin aracında olduğunu, sonra da mekanda unuttuğunu ifade etti. Sistemden kimlik bilgileri belirlenen şahıs, fotoğrafı ile kimlik doğrulama yapılacağını öğrenince koşarak kaçmaya çalıştı. Şahsın kaçmaya başlamasının ardından polisler de peşinden koştu. Kısa bir süre İnkumu istikametine doğru kaldırımda koşan şahıs, yakalanacağını anlayınca yol kenarındaki araziye doğru yöneldi. Karanlık olması nedeniyle kanalı fark edemeyen 2 polis memuru da şahsın peşinden gitti. Kanala düşerek bataklığa saplanan A.T ve 2 polis memurunun yardımına ise diğer meslektaşları yetişti. Çamurda çırpınan ve halen kaçmaya çalışan şahıs, kanaldaki 2 polis ve kaldırımdaki diğer polislerin yardımıyla kurtarıldı. Ardından çamura saplanan 2 polis de meslektaşlarının yardımıyla çamurdan çıkarıldı.



Kurtarıldıktan sonra da polise direnen ve kaçmaya çalışan şahıs güçlükle etkisiz hale getirilerek kelepçelendi. Gözaltına alınan şahıs, sağlık raporu için hastaneye, ifade ve işlemler için de polis merkezine götürülmek üzeri ekip otosunun nezaret kısmına bindirildi.



Yaşanan kovalamacada çamura bulanan polisler, bir süre üzerlerindeki üniformayı temizlemek için uğraştı. Öte yandan yol kenarında bulunan park halindeki aracın bir tekerinin patlak olduğu belirlenirken, sürücünün ise 150 promil alkollü olduğu tespit idildi. Yolun kenarında tehlike arz eden araç, incelenmek üzeri çekici yardımı ile otoparka çekildi.

Kaynak: AA