Kümese girdi, gördüğü yumurta şaşkına çevirdi!

Ayşe Orzan, bahçedeki tavuğun yumurtasını toplamak için kümese girdi. Bu sırada yumurtalardan biri dikkatini çekerken, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü.

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Kümese girdi, gördüğü yumurta şaşkına çevirdi!

Elazığ'da bahçedeki tavuğun yumurtasını toplamak için kümese giren Ayşe Orzan, bir tavuğa ait yumurtayı görünce şaşkına döndü.

Dikkatini çeken yumurtayı kontrol eden Orzan, yumurtanın normal yumurtadan daha küçük ve hafif olduğunu fark etti.

BILDIRCIN YUMURTASINA BENZETTİ

Büyük şaşkınlık yaşayan Orzan, terazi de tarttığında yumurtanın 24 gram geldiğini gördü. İlk defa böyle bir yumurta gördüğünü dile getiren Orzan, ilk başta bıldırcın yumurtasına benzettiğini söyledi.

Kümese girdi, gördüğü yumurta şaşkına çevirdi! - Resim : 1

"İLK DEFA BÖYLE BİR YUMURTA GÖRÜYORUM"

Bir tavuğun normal yumurtasının ortalama 60 gram iken bu yumurtanın 24 gram olduğunu dile getiren Orzan, "Sabah tavuklarımı kontrol ettiğinde bir yumurtanın küçük ve hafif olduğunu gördüm. İlk etapta bu yumurtanın bir bıldırcın yumurtasına benzettim ama benim kümesimde bıldırcın yok. Sonra tavuğuma ait olduğunu öğrendim. Çok şaşırdım. İlk defa böyle bir yumurta görüyorum" dedi.

"GÖRENLERTAVUK YUMURTASI OLDUĞUNA İNANMIYOR"

Orzan, "Yumurtayı korumak için kutuda saklıyorum. Görenler tavuk yumurtası olduğuna inanmıyor" diye konuştu.

Kümese girdi, gördüğü yumurta şaşkına çevirdi! - Resim : 2

Kaynak: Gerçek Gündem

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