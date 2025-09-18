Kraliçe Camilla'dan Kate Middleton'a Dünyanın Gözü Önünde Ayar! 'Kenara Çekil'

ABD Başkanı Trump ile eşi Melania'nın İngiltere ziyaretinde yaşananlar dünya gündemine oturdu. Kraliçe Camilla, Melania Trump ile sohbet eden üvey gelini Prenses Kate’e el işaretiyle kenara çekilmesi talimatını verdi.

Kraliçe Camilla'dan Kate Middleton'a Dünyanın Gözü Önünde Ayar! 'Kenara Çekil'
ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz gün İngiltere'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Trump'a eşi Melania Trump da eşlik etti. Ziyarette ABD'li çift, İngiltere kraliyet ailesi ile bir araya geldi. Trump'ın ülkeye ikinci resmi devlet ziyareti sırasında, Windsor Kalesi’nde de dikkat çeken anlar yaşandı.

Kraliçe Camilla'nın, First Lady Melania Trump ile sohbet eden üvey gelini Galler Prensesi Kate Middleton’a el hareketiyle "Çekil" talimatı verdiğinin görülmesi sosyal medyada en çok tartışılan konulardan biri oldu.

'KENARA ÇEKİL' TALİMATI

Eşi Prens William ile birlikte alanda olan 43 yaşındaki Prenses Kate'in, Trump ile Kral Charles sohbet ederken Melania Trump ile konuşması Kraliçe Camilla'yı rahatsız etti. Protokol gereği Melania ile kendisinin konuşması gerektiğini düşünen Camilla, çevresine bakınmaya başladı.

Ardından da hafif bir el hareketiyle Kate’e "Kenara çekil" mesajı taşıyan bir el işareti yaptı. Kate ise bu işarete nazik bir şekilde karşılık vererek Melania’ya veda edip eşi Prens William’ın yanına geçti. Kısa bir an sonra Camilla ve Melania yeniden sohbet etti.

Kaynak: Haber Merkezi

