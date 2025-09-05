İngiltere Kraliyet Ailesini Yıkan Ölüm! 'Derin Bir Üzüntü İçindeyiz'

İngiltere kraliyet ailesi, "Derin bir üzüntü içindeyiz" sözleriyle ölüm haberi verdi. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Kraliçe Elizabeth'in kuzeninin eşi olan Kent Düşesi Katharine'in hayatını kaybettiği bildirildi.

Yıllardır haklarındaki haberlerle dünya gündeminden düşmeyen İngiltere kraliyet ailesi, bu kez acı bir haberle gündeme geldi. Kraliyet ailesinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kraliçe Elizabeth'in kuzeninin eşi olan Kent Düşesi Katharine'nin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Kraliyetin açıklamasında "Buckingham Sarayı, Kraliyet Altesleri Kent Düşesi'nin ölümünü derin bir üzüntüyle duyuruyor. Ekselansları dün gece Kensington Sarayı'nda ailesiyle birlikte huzur içinde hayata veda etti" ifadelerine yer verildi.

'ACISINI PAYLAŞIYORUZ'

Açıklamada, Kral Charles ve Kraliçe Camilla ile beraber tüm kraliyet ailesinin yaşanan kaybın acısını paylaştığı belirtilerek "Düşes'in, ilişkili olduğu tüm kuruluşlara olan ömür boyu bağlılığını, müziğe olan tutkusunu ve gençlere olan empatisini sevgiyle anıyoruz" denildi.

KENT DÜŞESİ KATHARINE KİMDİR?

İngiltere Kralı 5. George'un torunu olan Kent Dükü Prens Edward ile evli olan Katharine 92 yaşındaydı. İngiltere'nin merhum Kraliçesi Elizabeth'in kuzeninin eşi olan ve Wimbledon tenis turnuvasının organizasyonuyla gündemde olan Düşes Katharine, 1961 yılında Prens Edward ile evlenerek kraliyet ailesine katılmıştı. Katharine, Prens Edward ile evlenmeden beş yıl önce, İngiltere'nin kuzeyindeki bir askeri kışlada görev yaparken tanışmıştı.

