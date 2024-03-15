Konya'da ilk kez ekildi, kullanım alanı çok geniş: Tam 200 dekar!

Konya'nın Kulu ilçesinde bin 200 dekarlık alanda ilk defa alternatif ürün olarak anason ekimi gerçekleştirildi.

Anıza bırakılan arazilerin değerlendirilmesi ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla yapılan anason ekiminde dekar başına 50 ila 90 kilogram ürün bekleniyor.

"DESTEK VERECEĞİZ"

Anason ekimine ilişkin konuşan S.S. Kozanlı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Cengiz Karpuz, elverişli hasadın yapılmasının ardından anason ekiminin artırılması için destek verileceğini kaydetti.

ANASON

Anasonun tatlı, hafif bir meyan kökü tadı vardır ve genellikle kek, kurabiye ve ekmek gibi tatlılarda kullanılır. Ayrıca rakı gibi alkollü içkilerin lezzetlendirilmesinde de kullanılır. Anason, sindirime yardımcı olmak ve öksürüğü hafifletmek için kullanılan bitkisel bir ilaç olarak da kullanılır.

Anasonun bazı sağlık faydaları şunlardır:

- Sindirimi iyileştirir: Anason, mide kramplarını ve şişkinliği hafifletmeye yardımcı olabilecek bir esansiyel yağ olan anetol içerir,

- Öksürüğü hafifletir: Anason, balgam söktürücü olarak da işlev gören ve balgamın gevşemesine ve öksürüğün giderilmesine yardımcı olan anetol de içerir,

- İltihapla savaşır: Anason, iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilecek antioksidanlar içerir,

- Uykuyu teşvik eder: Anason, rahatlamaya ve uykuyu teşvik etmeye yardımcı olabilecek bir sakinleştirici olarak kabul edilir.

Not: Herhangi bir sağlık durumu olan kişilerin anason kullanmadan önce bir sağlık uzmanına danışması önemlidir.

Kaynak: Gerçek Gündem