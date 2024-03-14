Aydın'da ortaya çıktı, büyük yıkıma neden oluyor!

Aydın'da palmiye ağaçlarında büyük bir yıkıma neden olan kırmızı palmiye böceği ortaya çıktı.

Bu çerçevede Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, görevlileri, palmiye ağaçları başta olmak üzere birçok ağacın kurumasına sebep olan kırmızı palmiye böceği için kontrol çalışmaları gerçekleştiriyor.

"TAKİP EDİLİYOR"

Konu ile ilgili Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "İlimiz sınırları dahilinde çeşitli lokasyonlarda kurulan istasyonlarda başta hurma ağacı olmak üzere Palmiye ağaçlarında büyük yıkıma neden olan Palmiye Kırmızı Böceğinin populasyon yoğunluğu ve zarar derecesi takip ediliyor. Söke İlçemizde teknik talimatlar kapsamında düzenli olarak tuzak sayımları, feromon değişimleri ve zarar görmüş ağaçların tespit edilmesi suretiyle zararlının mücadelesine devam ediliyor" ifadeleri yer aldı.

KIRMIZI PALMİYE BÖCEĞİ

Kırmızı palmiye böceği (Rhynchophorus ferrugineus), palmiye ağaçlarına zarar veren büyük bir böcek türüdür. Böcek, Güneydoğu Asya'ya özgüdür, ancak şimdi Afrika, Orta Doğu ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde de bulunmaktadır.

Kırmızı palmiye böceği yetişkinleri 2-5 cm uzunluğundadır ve kırmızımsı kahverengi bir renge sahiptir. Uzun bir gagaları ve ön bacaklarında tüyler vardır. Larvalar beyazdır ve C şeklindedir.

Kırmızı palmiye böcekleri palmiye ağaçlarına yumurtlayarak zarar verir. Yumurtalar çatladıktan sonra larvalar palmiye gövdesine girer ve beslenmeye başlar. Bu, palmiye yapraklarının sararmasına ve solmasına neden olabilir ve sonunda ağacın ölümüne yol açabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem