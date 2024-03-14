'Baldızı aşık etme' büyüsü yapıyordu: Bakanlıktan ceza yiyince söylem değiştirdi

Ticaret Bakanlığı 'büyücü' ve 'medyum' tanımları altında inanç ve duygu sömürüsü yapan kişilere ceza yağdırdı. 'Kısmet açma - bağlama' ve 'gideni geri getirme' iddiasıyla yaptıkları büyüleri sosyal medyadan reklamlarla duyuran 6 kişiye 3 milyon 647 bin lira ceza kesildi.

Ceza kesinlerden biri de, 'baldızı aşık etme' büyüsü yapıyordu.

Show Haber muhabiri, bu kişilerden bazılarını aradı. İçlerinden biri üzerinde büyü olup olmadığını görmek için görüntülü seans yaptığını ve telefonla görüntülü arayabileceğini söyleyerek sadece teşhis için istediği ücreti de belirtti.



Muhabir ile sözde büyücü arasında telefondaki konuşma ise şu şekilde gerçekleşti:

- Görüntülü aramayla seans alıp bakım yapacağım size varsa üzerinizde bir sıkıntı zaten hissedersiniz. Parayı hesaba IBAN'a bana EFT yapıyorsunuz.

- Ne kadar?

- 300 TL.

- Sadece bu ilk teşhis için mi?

- Sadece bakım evet!

- Sonra tedavi için ne kadar çıkar hocam?

- Bakacağız bazen gerekiyor bazen gerekmiyor.

'BALDIZI AŞIK ETME BÜYÜSÜ' DİYE REKLAMLAR VERDİ'

Bahsi geçenlerden en ilginci ise kadın olanıydı. Çünkü ‘baldızı aşık etme büyüsü’ yaptığı vaadinde bulunuyordu.

Reklamlarında "Baldıza olan ilginizi karşılıksız ve platonik aşk olmaktan kurtarabilirsiniz baldızınız istediğinizden çok daha fazla ilgiyi gösterebilir ve size aşık olabilir. Uygun bütçeli bu büyü tam size göre" diye tanıtım yapıyordu.

BAKANLIKTAN CEZA YİYİNCE İNKAR ETTİ: 'BÜYÜ DEĞİL O SICAKLIKTIR'

Bakanlığın 550 bin lira ceza kestiği o sözde medyum ise müşteri gibi arandığında bahaneler sıralayarak şu şekilde kendisini savundu:

"Reklam atan arkadaşlarımız yazmış onları öyle. O şekilde girmem yani o işe günah. Başka biri olsa belki de olabilirdi ya da dıştan birisi olsaydı. Büyü değil o. Orada öyle reklam amaçlı yazılmış ama o sıcaklıktır. Büyü değil o sıcaklıktır."



Öte yandan Ticaret Bakanlığı'nın ceza kestiği sözde büyücülere ait reklamların da hepsinin durdurulduğu öğrenildi.