Kış Saati Uygulaması Ne Zaman Başlıyor? 2024 Yılında Saatler Geri Alınacak Mı?

Türkiye'de yaz saati uygulaması, 2016 yılında alınan bir kararla kalıcı hale getirildi. Bu karar, gün ışığından daha fazla faydalanmayı amaçlayan bir düzenleme olarak açıklanmıştı. Türkiye'de kalıcı yaz saati uygulamasının enerji tasarrufuna katkı sağladığı düşünülüyor. Uzmanlar, gün ışığından daha fazla faydalanarak elektrik tüketiminin azaltıldığını savunuyor. Ancak, bu kararın ardından birçok vatandaş sabah saatlerinde karanlıkta uyanmanın zorluklarından bahsetmeye başladı. Özellikle öğrenciler ve erken saatte işe gitmek zorunda olanlar için bu durum önemli bir sorun haline geldi.

BAKAN BAYRAKTAR’DAN KIŞ SAATİ AÇIKLAMASI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konuya ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Bayraktar, kış saati uygulamasına geçilmesine dair herhangi bir değişiklik düşünülmediğini ifade etti. Ayrıca, illerin kendi mesai ve okul saatleri ile ilgili düzenlemeler yapabileceklerini belirtti. Bu açıklama, saatlerin geri alınmasını bekleyen vatandaşlar arasında hayal kırıklığı yarattı. Ancak, Bakan Bayraktar’ın açıklamalarına göre, saatlerde bir değişiklik yapılmayacak ve kalıcı yaz saati uygulaması devam edecek.

SAATLER GERİ ALINACAK MI?

Dünya genelinde birçok ülke, 29 Ekim 2024 tarihinde saatleri geri alarak kış saati uygulamasına geçti. Ancak Türkiye, 2016 yılında aldığı kararla kalıcı yaz saati uygulamasını sürdürmeye devam ediyor. Bu karar doğrultusunda, 2024 yılında da Türkiye'de saatler geri alınmayacak. Bu durum, enerji tasarrufu sağlama amacıyla alınmış bir karar olarak açıklansa da, vatandaşlar arasında tartışmalara yol açmaya devam ediyor. Kış aylarında sabahın erken saatlerinde karanlıkta uyanmak zorunda kalanlar, kış saati uygulamasının yeniden getirilmesi gerektiğini savunuyor.

YAZ SAATİ VE KIŞ SAATİ UYGULAMASININ TARİHÇESİ

Gün ışığından daha fazla faydalanmak amacıyla ortaya çıkan yaz-kış saati uygulamasının tarihi, 1700'lü yıllara kadar dayanıyor. Benjamin Franklin, Amerika Birleşik Devletleri’nden Fransa’ya elçi olarak gönderildiği sırada, Paris halkının mum israfını önlemek ve gün ışığından daha fazla faydalanmak amacıyla "The Journal of Paris" adlı gazetede imzasız bir mektup yayımlamıştı. Bu fikir, ilerleyen yıllarda birçok ülke tarafından benimsendi ve uygulamaya konuldu. Yaz saati uygulaması, ilk kez 108 yıl önce İngiltere’de resmen uygulanmaya başlandı ve o tarihten itibaren birçok ülke tarafından hayata geçirildi.

TÜRKİYE’DE YAZ-KIŞ SAATİ UYGULAMASININ GEÇMİŞİ

Türkiye’de ise yaz-kış saati uygulaması, uzun yıllar boyunca her yıl tekrarlanan bir düzenleme olarak uygulandı. Ancak 2016 yılında alınan bir kararla, yaz saati uygulaması kalıcı hale getirildi ve kış saati uygulaması tamamen kaldırıldı. Bu değişiklik, enerji tasarrufu sağlamak amacıyla yapıldı ve bu şekilde gün ışığından daha fazla faydalanılması hedeflendi. Ancak, bu kararın ardından vatandaşlar arasında tartışmalar hiç dinmedi.

ENERJİ TASARRUFU VE SAAT UYGULAMASI

Kalıcı yaz saati uygulaması, özellikle enerji tasarrufu sağlamayı hedefliyor. Uzmanlar, gün ışığından daha fazla faydalanmanın elektrik tüketimini azalttığını belirtiyor. Bu nedenle Türkiye, 2016 yılında aldığı kararla kalıcı yaz saati uygulamasına geçiş yaptı. Ancak, bazı vatandaşlar bu uygulamanın sağlık ve yaşam kalitesi üzerindeki olumsuz etkilerini gündeme getiriyor. Özellikle kış aylarında sabah erken saatlerde uyanmak zorunda kalanlar, karanlıkta okula veya işe gitmenin zorlayıcı olduğunu belirtiyor.

KIŞ SAATİ 2024 YILINDA DA UYGULANMAYACAK

2024 yılında Türkiye’de kış saati uygulaması yapılmayacak ve saatler geri alınmayacak. Kalıcı yaz saati uygulaması, enerji tasarrufu sağlama amacıyla sürdürülecek. Ancak, illerin kendi mesai saatlerini düzenleyebilmesi ve okulların açılış saatlerinde değişiklik yapabilmesi mümkün olacak. Bu şekilde, sabah karanlığında uyanmak zorunda kalan vatandaşların mağduriyetinin bir nebze azaltılması amaçlanıyor.

Bu yıl da kış saati uygulamasının olmaması, özellikle öğrenciler ve erken saatte işe gidenler için tartışmaların devam etmesine yol açacak gibi görünüyor. Ancak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın açıklamaları doğrultusunda, kalıcı yaz saati uygulamasının sürdürülmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: Haber Merkezi