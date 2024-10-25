Eserlerine Saygı Duyuyorum’ Diyerek Yemişti! Tüm Dünyanın Konuştuğu ‘Duvara Bantlı Muz’ Yeniden Satışa Çıkıyor: 7 Haneli Fiyat Etiketi

Sanatçı Maurizio Cattelan’ın beş yıl önce çok konuşulan ‘duvara bantlanmış muz’ isimli eseri 120 bin dolarlık satış fiyatıyla tüm dünyada sansasyon yaratmıştı. Sanatta anlam ve değerin ne olduğu üzerine pek çok tartışmaya yol açan eser için yıllar sonra yeni bir gelişme yaşandı.

Şimdi ise Sotheby's Müzayede Evi bu tartışmalı eserin 3 kopyasından birini yeniden satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Ancak bu kez eserin fiyatı 120 bin doların 12,5 katına, 1 ila 1,5 milyon dolar arasında bir fiyata satılacağı ifade edildi.

“ESERE HAYRANLIK DUYDUM VE YEDİM”

Eserin 2019’daki sergisi sırasında, performans sanatçısı David Datuna, esere yaklaşarak duvardaki muzu alıp yemişti. Bu eylemini "Aç Sanatçı" olarak adlandıran Datuna, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Cattelan’ın eserlerine duyduğu hayranlığı dile getirmiş ve yediği muzu "lezzetli" bulduğunu paylaşmıştı.