Kir bağlamış prizleriniz bu yöntemle ışıl ışıl olacak: Tek bir toz tanesi dahi kalmayacak. Priz nasıl temizlenir?

Kir bağlamış prizleri saniyeler içerisinde tertemiz yapmanın pratik yolu bulundu. Bu yöntem sayesinde prizleriniz tertemiz olacak. İşte kir bağlamış prizleri temizlemenin pratik yolu...

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Kir bağlamış prizleriniz bu yöntemle ışıl ışıl olacak: Tek bir toz tanesi dahi kalmayacak. Priz nasıl temizlenir? - Resim: 1

Ev temizliğinde temizlenmesi en zahmetli olan bölgelerden bir tanesi şüphesiz prizlerdir. Zahmetli olması dolayısıyla da çoğu zaman görmezden gelinen prizler kötü bir görünümün ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

İnce ve çıkıntılı yapıları tüm kir ve kalıntıların yüzeyde görünür halde kalmasına neden olurken prizlerin bu noktada temizliğini sağlayabilmek son derece meşakkatlidir.

Priz temizliği uğraştırıcı olmasının yanı sıra tehlikelidir. Gerekli güvenlik önlemlerinin alınmadan priz temizliğine girişilmesi hiç doğru değildir.

Priz temizliğine geçmeden evvel tüm fişleri çıkarmak gerekirse elektrik şalterini indirmek son derece sağlıklı bir yol olacaktır.

Bunun yanı sıra kir bağlamış prizlerin temizliğini sağlayabilmek için şu adımları gerçekleştirebilirsiniz...

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