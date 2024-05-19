Günde 1 avuç beyaz leblebi yiyince o sorundan eser kalmayacak: Etkisini duyan kuru yemişçiye koşuyor. Beyaz leblebi yemek neye iyi gelir?

Kuru yemişler, içerdiği güçlü besin değerleri sayesinde sağlığımız için birtakım güçlü etkileri beraberinde getirir. A, B ve C vitaminleri içeren beyaz leblebi, magnezyum, potasyum ve protein minerallerini barındırır.

Beyaz leblebi bu nedenle en faydalı kuru yemişlerden biridir. Hem faydalı hem de lezzetli olan beyaz leblebinin bilinmeyen faydaları ortaya çıktı.

Tıbbın babası olarak bilinen İbn-i Sina bile yazdığı tıp kitaplarında beyaz leblebi yemenin etkilerini vurgulamıştır.

İşte her gün beyaz leblebi yemenin mucizevi etkileri...