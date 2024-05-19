Topuk çatlağını 10 dakikada geçiriyor: Tuzla karıştırıp sürmek yetiyormuş. Topuk çatlağı en hızlı geçer?

Topuk çatlağı, cildin topuk bölgesindeki deride oluşan çatlaklardır. Pek çok kişinin muzdarip olduğu topuk çatlağı genellikle kuru cilt ya da yanlış ayakkabı tercihinden kaynaklanır.

Topuk çatlağını tedavi etmek için genellikle birtakım kremler mevcuttur. Ancak bu kremler kimi zaman istenilen etkiyi vermeyebilir.

Tam da bu noktada doğal yöntemler, en sık tercih edilen yöntemlerin başında gelir.

İşte topuk çatlağını onaran doğal yöntem...