Kim Milyoner Olmak İster'de Kimsenin Okuyamadığı Soru Gündem Oldu: Oyuncu Mustafa Ferit Aktuğ Zor Anlar Yaşadı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

"Kavak Yelleri", "Ufak Tefek Cinayetler" ve "Kampüsistan" gibi yapımlarla tanınan oyuncu Mustafa Ferit Aktuğ, yarışmacı olarak katıldığı ATV ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu Oktay Kaynarca'nın üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster programında başarılı performansıyla dikkat çekti. Soruları birer birer doğru yanıtlayan Aktuğ, 200 bin TL değerindeki 9. soruya kadar yükselmeyi başardı.

GÖL ADI GÜNDEM OLDU

Yarışmanın en dikkat çeken anlarından biri ise 9. soruda yaşandı. 200 bin TL değerindeki soruda yarışmacıya, "Chargoggagoggmanchauggaugagoggchaubunagungamaug Gölü nerededir?" sorusu yöneltildi.

Uzun ve telaffuzu oldukça zor olan göl ismi, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu. Sorunun cevabı üzerinde uzun süre düşünen Mustafa Ferit Aktuğ, iki seçenek arasında kaldı.

ÇİFT CEVAP HAKKIYLA DOĞRU YANITA ULAŞTI

Elindeki çift cevap jokerini kullanan oyuncu, ilk olarak Finlandiya seçeneğini işaretledi. Ancak sorunun doğru cevabının ABD olduğu ortaya çıktı. Çift cevap hakkı sayesinde doğru yanıtı bulan Aktuğ, yarışmada bir üst soruya geçme hakkı kazandı.

NBA SORUSUNU DA BİLDİ

200 bin TL'lik soruyu geçmesinin ardından karşısına 300 bin TL değerindeki 10. soru çıktı. Aktuğ'a, "NBA tarihinde, "oynadığı bir maçta en kısa süre forma giyme" rekorunu elinde bulunduran JamesOn Curry, 2010'da NBA'de sahaya çıktığı tek maçta toplam ne kadar süre oyunda kalmıştır?" sorusu yöneltildi.

Risk alarak "3,9 saniye" cevabını veren yarışmacı, bu soruyu da doğru yanıtlayarak yoluna devam etti.

500 BİN TL'LİK SORUDA ELENDİ

Başarılı performansıyla 11. soruya kadar yükselen Mustafa Ferit Aktuğ'ın yarışmadaki serüveni 500 bin TL değerindeki atasözü sorusunda sona erdi. Aktuğ'a, "İki kardeş savaşmış" şeklindeki başlayan atasözünün devamı nasıldır?" sorusu yöneltildi. Yarışmacı bu soruya "Düşmanları ağlamış" yanıtını verdi. Ancak doğru cevap "Ebleh buna inanmış" oldu.

Yanlış cevap sonrası yarışmaya veda eden Mustafa Ferit Aktuğ, programdan 50 bin TL ödülle ayrıldı.

Kaynak: Haber Merkezi