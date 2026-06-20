Nesli Tehlike Altındaki Kafkas Burunlu Engerek Sivas’ta Ortaya Çıktı

Sivas'ta nesli tehlike altında bulunan ve Türkiye’nin en zehirli endemik türlerinden biri olarak bilinen Kafkas burunlu engerek yılanı görüntülendi.

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Suşehri ilçesinde doğa sporları ve tırmanış faaliyetlerini sürdüren Suşehri Dağcılık Kulübü (SUDAK) üyeleri, Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi mevkisinde arazi yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüş esnasında taşlık alanda hareketlilik fark eden dağcılar, yakından inceledikleri canlının nadir görülen bir yılan türü olduğunu fark etti.

Nesli Tehlike Altındaki Kafkas Burunlu Engerek Sivas’ta Ortaya Çıktı - Resim : 1

'HİÇ AFFETMEZ'

Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) kriterlerine göre nesli tehlikeye yakın kategoride bulunan ve Türkiye'nin en zehirli endemik sürüngenleri arasında yer alan Kafkas burunlu engereğini gören dağcılar, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntülerde, burun deliklerinin üzerindeki çıkıntılı özel yapısıyla dikkat çeken yılanın, kendisini görüntüleyen dağcılara karşı savunma pozisyonuna geçerek agresif tavırlar sergilediği anlar yer aldı.

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